La Bibliothèque des Abattoirs “tout à fait en capacité de répondre aux demandes

La Bibliothèque des Abattoirs est bien évidemment accessible à toutes et tous sur rendez-vous. La prise de rendez-vous se fait aisément, elle est gratuite et il n’y a pas besoin de justifier de recherche. Plus de 140 lecteurs ont réservé des créneaux de visite à la bibliothèque et ont été accueillis par nos équipes avec enthousiasme depuis le mois de septembre dernier.

En revanche, depuis la mise en place du pass sanitaire, les visiteurs et visiteuses de la bibliothèque doivent, comme les visiteurs et visiteuses du musée, le présenter lors de leur venue, à l’exception des chercheurs et des universitaires qui en sont exemptés sur présentation d'un justificatif de recherches.

Cette prise de rendez-vous est le moyen le plus pratique que nous ayons trouvé pour assurer la sécurité des utilisateurs et utilisatrices, et le maintien de l'ouverture de la Bibliothèque au sein des Abattoirs. En effet, notre établissement est un musée et un Frac. En cette période d'épidémie mondiale, l'établissement est soumis à de nombreuses consignes provenant de deux ministères, Culture et Éducation nationale, couvrant l'ensemble de nos activités et indiquant les règles d'accueil du public. Notre Bibliothèque étant spécialisée, nous avons donc décidé de conserver un accès au fonds tout en répondant aux instructions sanitaires (quarantaine des livres, contrôle du pass sanitaire, etc.) et ainsi offrir une expérience rassurante aux personnes intéressées par notre collection d'ouvrages.

Bien évidemment nous sommes particulièrement sensibles à la connaissance de ce fonds et à sa diffusion auprès du public, et au-delà du strict espace physique de la bibliothèque, au sein du musée. Par exemple, plusieurs éditions appartenant à la collection sont présentées dans l’exposition « La Déconniatre. Art, exil et psychiatrie autour de François Tosquelles » (jusqu'au 6 mars aux Abattoirs). En 2020, un projet autour des livres sur l'art africain sous forme d'« installation-bibliothèque » a été mené avec Contemporary And durant l'exposition « Au-delà des apparences, il était une fois, il sera une fois » en lien avec la saison Africa2020. Plusieurs ouvrages du fonds ont été également présentés dans l'exposition de collection « Sous le fil ».

La collection de livres et d’éditions d’artistes fait également l’objet d’une diffusion accrue dans les expositions hors les murs et en Région, à l’instar des autres collections des Abattoirs. Par exemple, pour la Biennale Exemplaires qui s'est tenue à l'isdaT du 4 au 10 novembre 2021, les Abattoirs ont prêté une cinquantaine d'ouvrages. Quatre livres d'artistes ont été présentés à Lieu Commun pour l'exposition « Beyond Concrete Jungle » qui s'est tenue en décembre. Sans oublier, bien évidemment, que la Bibliothèque au sein du pôle Collections poursuit son travail d'acquisitions, de catalogage et de médiation en ligne.

Les Abattoirs sont très attachés aux conditions d’accueil de ses visiteurs et visiteuses, que ce soit dans le cadre de visite individuelle au musée, d’un accompagnement dans le cadre d’une médiation ou de la diffusion en Région, ou pour l’accès au fonds de livres de notre institution. Nous avons ouvert à la rentrée de janvier un créneau supplémentaire de visite et consultation le mercredi. Nous pouvons cependant d’ores et déjà vous rassurer sur le fait que les créneaux ne sont pas encore tous complets et que nous sommes tout à fait en capacité de répondre aux demandes malgré le protocole sanitaire strict établi pour la sécurité de tous et toutes. Nous vous précisons également que la bibliothèque des enfants continue d'accueillir groupes et ateliers dans le respect des protocoles sanitaires.

Photographie : arturator, CC BY-NC 2.0