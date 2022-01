Les fermetures des librairies mk2 furent des “décisions très difficiles” (Arteum)

Après l'annonce de la fermeture programmée des librairies des cinémas mk2 Bibliothèque (13e arrondissement de Paris) et Quai de Loire (19e arrondissement), le 18 octobre 2021, une partie des salariés avait mis en ligne une pétition et manifesté à plusieurs reprises devant les boutiques. L'objectif ? Faire revenir le sous-traitant Arteum sur sa décision, obtenir le soutien du groupe mk2 et attirer l'attention des responsables politiques sur leur situation.

Des résultats en baisse

Après la fermeture effective des points de vente, le 31 décembre 2021, les salariés mobilisés avaient poursuivi la grève, les 7 et 8 janvier derniers. Ils dénonçaient les propositions de réaffectation d'Arteum dans ses boutiques parisiennes, considérant que la société « impose de travailler dans leurs boutiques de musées en nous confirmant que nous ne serions plus libraires ni DVDaires ».

Lorraine Dauchez, fondatrice et présidente directrice générale d'Arteum, indique « comprendre la déception des salariés, mais ces librairies représentaient un investissement important pour nous : ce n'est pas un choix que nous faisons à la légère ». Selon elle, les résultats de la librairie Bibliothèque, « fermée pendant un moment » avec la crise sanitaire, étaient « très, très bas ». Tandis que celle de Quai de Loire, restée ouverte, était malgré tout « en déficit ».

Si un détail chiffré ne nous a pas été communiqué, ce déficit était « suffisamment important » pour conduire à la fermeture du point de vente, assure la PDG d'Arteum.

« Nous avions l'intention de nous développer dans le secteur du cinéma, mais la crise du Covid nous a forcés à revoir notre stratégie », poursuit-elle. « À l'inverse, l'année 2021 a vu une belle progression de la fréquentation des musées, ce qui nous a permis de redresser la situation pour nos boutiques liées à des musées. »

À ce jour, une dizaine d'employés est concernée, après les fermetures des deux librairies : « Nous avons fait des propositions, avec deux postes à chacun des employés, pour qu'ils puissent être réintégrés dans nos librairies-boutiques de musées à Paris intra-muros dès lundi prochain », poursuit Lorraine Dauchez. Selon elle, le groupe mk2, qui n'a pas donné suite à notre demande de précisions, « cherche un repreneur », sans succès pour l'instant.

Pas de “changement de métier”

Prenant acte des propositions de réaffectation d'Arteum, des salariés concernés et le syndicat CGT Librairies dénonçaient une « reconversion forcée, pour correspondre au modèle d'Arteum », à savoir, selon eux, la vente d'objets touristiques et de « gadgets ».

Une lecture que Lorraine Dauchez réfute catégoriquement : « Nous avons respecté notre engagement à les reclasser dans notre réseau de librairies et de boutiques culturelles, en faisant le maximum. » Selon elle, ces propositions ne forcent pas à un « changement de métier » et Arteum ne « dénature absolument pas la librairie ». Seul le métier de « DVDaire » passe au second plan – ces produits s'avèrent peu nombreux dans le réseau Arteum.

De même, le syndicat CGT Librairies avait mis en avant, dans nos colonnes, le rattachement à la convention collective nationale « des commerces de détail non alimentaires : antiquités, brocante, galeries d'art (œuvres d'art), arts de la table, coutellerie, droguerie, équipement du foyer, bazars, commerces ménagers, modélisme, jeux, jouets, puérinatalité et maroquinerie », et non à celle de la librairie, pour les salariés des librairies mk2, en raison de la répartition du chiffre d'affaires de ces dernières.

La PDG d'Arteum indique encore que le traitement des librairies Bibliothèque et Quai de Loire prouve la pertinence du modèle : pour la première, « une librairie et un concept store avec des produits liés au cinéma, qui ne venaient pas d'autres boutiques Arteum ». Et pour la seconde, « de la papeterie, comme dans toutes les librairies, et une offre enfant, pédagogique, qui avait du sens par rapport au positionnement du cinéma. La sélection de produits n'était pas “touristique”, mais avec un sens avec la thématique de mk2. »

D'après elle, ces choix « en concertation avec nos partenaires » se retrouvent aussi dans les librairies et boutiques liées à des musées, où les produits proposés « ont du sens avec la visite et avec les lieux où l'on se trouve ». La fabrication de certains articles par Arteum, puis vendus dans les boutiques, « fait partie de la stratégie, bien sûr », reconnaît Lorraine Dauchez, qui met en avant une conception validée par les musées et l'écoresponsabilité d'« une belle offre fabriquée en France et en Europe ».

Pointant les « opportunités » d'évolutions internes et l'intégration « de nombreuses équipes », Lorraine Dauchez souligne encore que « les librairies sont gérées directement par des libraires : je ne trouve pas cela juste qu'un groupe de libraires dénigre le travail de leurs futurs collègues ».

Photographie : illustration, Enio F, CC BY-NC-ND 2.0