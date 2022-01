Lucky Luke, un lonesome cowboy aux deux papas

Un rapide tour sur la fiche Wikipédia de Lucky Luke le montre : aucune mention ni même évocation de Louis de Bevere en tant que scénariste. De fait, les 18 premières aventures parues dans Spirou puis Le Moustique, entre 1946 et 1955, créditent Morris comme scénariste de ces histoires de Far West. Ce n’est qu’en 1965 avec Des rails sur la prairie qu’apparaît pour la première fois Goscinny, qui par la suite cosignera plus d’une quarantaine d’épisodes de Lucky Luke.

La veuve de Morris, Francine De Bevere aurait-elle minimisé l’importance du frère dans la création de la bande dessinée ?

Marsam, qui publie une longue enquête, rappelle que le simple nom du cowboy est à porter au crédit de Louis De Bevere, de même que le scénario de La mine d’or de Dick Digger. Mais rien de plus ? Danielle Monsch, éditrice de Lucky Productions, évoquait pour sa part une intervention plus grande : toutes les premières aventures, avant que Goscinny ne prenne la plume, auraient été scénarisées par Louis.

Dans les archives que possède la petite-fille Yana De Bevere, quelques réponses surgissent, à commencer par des règlements perçus pour… des scénarios. Un crédit de 2000 francs belges, en 1955 pour Lucky Luke et Androclès : cette 21e histoire parut en 1956 dans la revue Risque-Tout. Alors quid ? À l’époque enseignant, Louis De Bevere n’aurait peut-être pas souhaité voir apparaître son nom comme cocréateur de la BD ? L’hypothèse se tient.

L'art magique de tirer plus vite que son ombre

En 1985, Louis était alors retraité du système éducatif, se consacre désormais à la prestidigitation. Et l’année suivante, une allusion à son travail se retrouve dans le numéro 38 de la revue de l’Association Française des Artistes Prestidigitateurs : Louis, scénariste des aventures de Lucky Luke. Le tout, sans que son frère Morris ne contredise.

De même, Leonza De Bevere, épouse de Louis, a tenu une liste des titres auxquels son mari a pris part, qui lui rendrait justice. Selon son cadet Maurice, il était « l’intellectuel de la famille, qui avait étudié la philologie romane, germanique et tout ce qu’on peut imaginer de littéraire ». Passionné dès son plus jeune âge par la magie, il en gardera une activité extraprofessionnelle… Une influence qui se retrouve notamment dans les nombreux joueurs de cartes, et de poker, comme le note Philippe Capart, historien.

Et de la dextérité du prestidigitateur à celle du cowboy tirant plus vite que son ombre, les parallèles se devinent. Des allusions ou des suggestions qui donneraient une autre lecture des œuvres, probablement. Marsam liste ainsi, dans les aventures qui seraient à porter au crédit de Louis De Bevere, ces clins d’œil, ces influences possibles, voire probables, au fil des épisodes.

Au point d’imaginer que cette ombre, toujours en retard sur Lucky Luke, pourrait bien avoir un lien avec cette fraternité...

crédit illustration : Lucky Comics