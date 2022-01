Little Livres décolle pour le Québec, avec La Montagne secrète et la Librairie du Québec

Ateliers, lectures, chansons et même exposition, Little Livres a dévoilé sa programmation pour ce festival littéraire destiné aux enfants. De 14h30 à 18h30, des activités auront lieu en continu durant les deux jours de l’évènement. Vous pourrez notamment y retrouver :

Samedi 22 janvier

16h : Lecture du livre-disque Le vieillard et l’enfant (La Montagne secrète). Salle spectacle, lecture par Sophie Barron. Durée 30mn.

Dimanche 23 janvier

15h30 : Atelier autour du livre La Soupe aux allumettes (Fonfon). Salle Arts plastiques, atelier par Le Panda Roux. Durée 45mn (sur inscription).

L’exposition des Éditions Format, Quand le livre lie les générations, sera visible tout au long du week-end et présentera cette maison d’édition polonaise éditant des albums, avec des dessins faisant la part belle à l’illustration et au graphisme.

Le festival est présenté comme « un week-end québécois à Little Villette ». L’industrie littéraire québécoise, justement, a récemment fait état de résultats impressionnants : sur l’ensemble de 2021, les secteurs Jeunesse et Littérature ont vu une augmentation respective des ventes de 15,2 % et 21,3 %.

D'après le Bureau International de l'Édition Française, « [e]n ce qui concerne le Canada, et donc principalement le Québec, [le marché] importe moitié moins que la Belgique (80,3 contre 167,60 M€), alors que sa population est deux fois plus importante. Et il exporte cinq fois moins. » Cependant, l'édition étrangère, et notamment française, y représente un vivier de titres important.