L'auteur allemand Ali Mitgutsch est mort à l'âge de 86 ans

Ayant suivi une formation pour maîtriser les techniques de la lithographie à Munich, Ali Mitgutsch avait ensuite creusé le sillon des livres d'images, sans aucun texte, après avoir rencontré un pédopsychiatre qui lui avait suggéré ce type d'ouvrages.

Les ouvrages les plus connus de Mitgutsch, notamment À la montagne, Sur l'eau ou encore Notre grande ville, le premier de la série, proposaient ainsi des illustrations en très grand format. Ces ouvrages, publiés en France par Ouest-France et Ravensburger dans les années 1990 et 2000, furent plus tard adaptés en applications, proposant aux enfants un « cherche et trouve » numérique.

Mitgutsch s'était aussi fait connaitre avec une série de petits livres publiés par les éditions Centurion Jeunesse en France, qui suivait le développement d'une chose à une autre. La série comportait ainsi De l'herbe au beurre, De la betterave au sucre ou encore Du pépin à la poire.

En 1978, il avait reçu un Prix Hans Christian Andersen, une récompense particulièrement prisée dans le domaine de la littérature jeunesse.

