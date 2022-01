Jacqueline Wilson dépoussière La Forêt enchantée d'Enid Blyton

Et qui de mieux pour reprendre sa suite que Jacqueline Wilson, auteure britannique de littérature enfance et jeunesse ? Sa suite de la saga The Magic Faraway Tree serait la première à être reprise par une autre plume que celle de Blyton et publiée en près de 75 ans. Attendu pour la fin du mois de mai 2022, le livre, paré d’une couverture cartonnée, sera illustré par nul autre que Mark Beech. Il constituera ainsi le nouveau départ d’une collection chez Hachette Children’s Group.

Pour l'éditeur, « The Magic Faraway Tree : A New Adventure revisite le monde magique original, peuplé par Rond de lune et la fée Soyeuse, tout en présentant trois nouveaux enfants et de nouvelles contrées fantastiques, le tout plaira certainement aux fans de Jacqueline Wilson comme à ceux d’Enid Blyton, partout dans le monde ».

Vers une modernsation des séries classiques

Une version qui se veut fidèle à l’original tout en étant plus moderne, sans pour autant prétendre réinventer complètement l’univers magique de la saga. Lequel mériterait pourtant quelques ajustements pour être plus au goût du jour. Wilson confirmait lors de son passage dans le programme Today qu'elle resterait dans la lignée de l'oeuvre de Blyton : « Je suis d’accord avec vous dans le fait que je ne suis pas en train de le mettre à jour, je poursuis un travail commencé. »

Pour autant, elle précisait qu’il y aurait tout de même quelques éléments de modernisations. Les créatures magiques rencontrées par la fratrie seront ainsi plus au fait de l’égalité des genres et de la place des femmes dans la société, entre autres. Et les parents de cette nouvelle version se montreront plus préoccupés des escapades en solitaire de leurs bambins, à l’image de ceux d’aujourd’hui.

À LIRE : au Texas, les livres des écoles sous surveillance

Ces quelques changements mineurs ne sauraient satisfaire la Enid Blyton Society, qui a déclaré que ce nouvel ouvrage « deviendrait également obsolète avec le temps ». Plus que la modernisation du texte, c’est la tendance à réécrire des classiques qui semble chagriner la société d'amateurs de Blyton, alors que tant d’anciennes versions ne sont plus éditées depuis des décennies.

Au détriment des anciens romans

L’administratrice de la Enid Blyton Society, Anita Bensoussane, a renchéri auprès de MailOnline : « Seule une poignée de grandes séries font l’objet d’une attention toute particulière, tandis que les livres et séries moins connus sont tristement négligés, les nouveaux titres par de nouveaux auteurs sont peut-être “plus en phase avec le monde d’aujourd’hui”, mais eux aussi deviendront obsolète avec le temps. »

Et d’argumenter : « C’est une bonne chose pour les enfants de comprendre que la société change avec le temps, aussi je pense qu’il est important de rester concentré sur les originaux. De la sorte, les enfants apprennent comment les habitudes, les attitudes ou encore la langue changent au fil du temps — tout en profitant d’histoires qui ont captivé des générations entières. »

The Free Speech Union, organisation conservatrice britannique qui se pose en pourfendeuse de la cancel culture, clairement orientée à droite du spectre politique, ajoute : « Les œuvres classiques de la littérature pour enfants ne devraient pas être réécrites pour les rendre plus politiquement correctes. Elles sont de leur temps et enseignent aux enfants que les générations précédentes pensaient différemment d'eux, ce qui est une leçon plus précieuse que de se vanter de platitudes sur l'égalité des sexes. »

À LIRE : Enid Blyton, la créatrice du Club des cinq, “raciste, sexiste, homophobe” ?

Depuis plusieurs années les textes de Blyton sont au cœur de polémiques, fréquemment taxés de racisme, sexisme ou encore d’homophobie. Sont ciblés en particulier les romans de la série du Club des cinq, comprenant des formulations insultantes. On pourra citer en particulier l’épisode intitulé The Litte Black Doll, qui, dès sa parution en 1966, avait été accusé de racisme.

Peu traduites en français, les aventures de l'Arbre de tous les ailleurs ont néanmoins trouvé leurs places dans les collections de la bibliothèque rose dans les années 80 avec le titre La forêt enchantée, traduit par Jeanne Bazin et Annie-Claire Clauzet chez Hachette.

via DailyMail

crédit Photo by Chris Boland (CC BY-NC-ND 2.0)