Noé Alvarez raconte 10 000 km pour gagner sa liberté

Sa seule échappatoire à cet univers qu’il ne comprend pas : la course à pied. Alors, quand il entend parler d’un ultra-trail de 10.000 kilomètres du Canada au Panama, en faveur de la paix et de la dignité des communautés amérindiennes, il n’hésite pas une seconde.

Il quitte l’université et s’embarque pour la course la plus longue de sa vie. Une course spirituelle qui le reconnectera à ses racines et à la terre et fera de lui un homme fier.

Vous pouvez en découvrir les premières pages, en avant-première, grâce aux éditions Marchialy :

Noé Álvarez, d’origine mexicaine, est né à Yakima dans l’État de Washington. Il a étudié la philosophie, la littérature et la géopolitique à l’université. Il vit aujourd’hui à Boston.