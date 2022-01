Enjeux de la transition écologique : un ebook gratuit, fruit du travail de 40 chercheurs

Cet ouvrage est le fruit d’une collaboration de plus de quarante chercheurs et enseignants-chercheurs de toutes disciplines de l’Université Paris-Saclay (des sciences de la nature aux sciences humaines et sociales en passant par le droit, l’économie, l’agronomie et la médecine) avec l’appui de la direction des bibliothèques, de l’information et de la Science Ouverte.

Quels sont les mécanismes et conséquences du réchauffement climatique et de l’érosion de la biodiversité ? Quelles sont leurs relations avec nos modes de vie et de consommation ? Agrémenté de nombreuses illustrations, cet ouvrage donne une vision transversale des changements environnementaux d'échelle mondiale que connaît notre planète aux limites finies.

Le sommaire s'articule en quatre parties. Partant d'une perspective historique des évolutions du climat et de la biodiversité, les trois premières parties montrent l'impact croissant de l'humanité sur les flux d'énergie et de matière de la planète et sur les trajectoires évolutives du vivant. Cet impact conditionne en retour la survie de nos sociétés et du monde tel que nous le connaissons.

La quatrième et dernière partie de cet ouvrage offre un cadre de réflexions pour une transition vers un développement soutenable. Cette transition peut être une opportunité pour repenser nos façons de produire, de travailler, de consommer, de nous déplacer, tout en visant l'équité sociale pour un « bien vivre ensemble » partagé sur la planète.

Cet ouvrage s’inscrit dans la continuité d’un enseignement numérique sous forme de SPOC (Small Private Online Course) qui a été dispensé dès la rentrée universitaire 2020 à plusieurs milliers d'étudiants de licence de toutes disciplines de l'Université Paris-Saclay.

À télécharger à cette adresse.

