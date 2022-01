Avec “Les Passeurs de livres”, Alès réinvente le salon du livre

Salon du livre, conférence, théâtre, cinéma et même concert, Alès et son agglomération ont dévoilé une première bande-annonce de ce festival ce weekend à la presse. Et au président d’Alès Agglomération, Christophe Rivenq, d’expliquer « on pouvait penser que l’ère du numérique éteindrait les livres. Mais pas du tout! Le libre objet, passeur d’histoires et de mémoire, symbole de liberté, est bien vivant ».

Le festival devrait rayonner autour du Cratère d’Alès ainsi que sur son parvis, mais également s’étendre dans divers lieux de la ville et de son agglomération. Max Roustan, maire de la ville précise : « Je crois qu’on a prouvé qu’Alès est une ville de lecture avec le Cabri d’or, la médiathèque Daudet et le giratoire en forme de livre. »

Le salon sera porté par l’Agglo, l’Association Alès Agglomération art et histoire (AAAAH), mais également avec le soutien de la société Lerycerp. À sa tête, Claude Savy, accompagné de l’historien Henry Mouysset affirmant que plus qu’un salon du livre, il s’agira de mettre en avant les sciences humaines. Ils choisissent d’ailleurs un thème plus que d’actualité : « Étrange, étrangers. »

D’après le teaser révélé à la presse ce samedi 8 janvier, on y retrouvera un salon du livre de 1500 m2 soit 90 stands accueillis par la structure du Cratère, sur lesquels exposeront les éditeurs nationaux, mais aussi locaux. Quelque 80 conférences sont attendues en présence d’auteurs, d’éditeurs, de grands témoins, mais aussi 5 tables rondes et des débats répartis dans toute l’agglomération. Sont également annoncés deux pièces de théâtre ainsi que des projections de films ou encore un concert de trompette.

Gérant de la société Lerycerp, Franck Belloir affirme à nouveau : « Ce n’est pas uniquement un festival de sciences humaines, ce qui est déjà une première en France. « Passeur de livres », c’est aussi l’occasion de rappeler à quel point Alès est une terre de passage. Il y a cette idée de passeurs, de transmission. »

via MidiLibre