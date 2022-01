L'écrivain Gaspard Koenig candidat à l'élection présidentielle

En 2022, Ce qui nous lie proposera à 3 artistes-auteurs et autrices de la région Centre Val-De-Loire – un écrivain, un dessinateur et un plasticien – une résidence dédiée à la recherche et la création dans la forêt d'Orléans. La résidence a lieu dans des tiny houses durables : un espace qui cherche à mettre en place un laboratoire de création artistique au plus proche de la nature.