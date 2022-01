Dans la peau d'une sage-femme : la vie des femmes d'alors...

Aujourd'hui, grâce à cet ouvrage qui se dévore comme un roman d'aventure, elle nous fait revivre les moments les plus émouvants de sa carrière et l'extraordinaire évolution de la médecine, qui permet aux femmes de donner le jour à leur enfant dans la sécurité et dans la joie.

Cet ouvrage, publié en Suisse et en Belgique, traduit en allemand et vendu à plus de 100.000 exemplaires, est enfin disponible en France. Il s'adresse autant au grand public qu'aux praticiens, car au-delà du vécu d'Adeline, il fourmille d'une foule de documents anciens relatifs à l'histoire de l'accouchement.

De mère genevoise et de père français, Marie Hasse a grandi à Paris. Passionnée de grec ancien, elle suit les classes préparatoires aux grandes écoles, hypokhâgne et khâgne, et enchaîne avec une licence en lettres classiques puis entre en master en philosophie. Bientôt elle se lance parallèlement dans le théâtre. Après une formation à l’Ecole Charles-Dullin, elle devient comédienne et metteuse en scène. Elle prend la direction d’une petite salle parisienne, l’Auguste Théâtre, où elle monte des spectacles et accueille des compagnies.

Durant toutes ces années, Genève est toujours présente. Marie Hasse s’y rend régulièrement en vacances. C’est d’ailleurs lors d’un de ses séjours qu’elle confie à une amie qu’elle aspire à mieux mettre en valeur ses compétences, tout en étant persuadée qu’elles ne sont d’aucune utilité dans le monde d’aujourd’hui… Sa confidente lui parle alors de Michèle Stroun, qui, à l’époque, cherche quelqu’un pour reprendre sa maison d’édition. Dès la première rencontre, celle-ci propose à Marie de lui confier le catalogue et le destin des Éditions Metropolis.

Commence alors une nouvelle aventure où, loin de renoncer à ses vies antérieures, elle a au contraire le sentiment d’en voir enfin se dessiner l’unité. Dans un premier temps elle se forme aux rouages du métier, puis elle publie quelques auteurs « historiques » de la maison et découvre aussi de nouveaux talents : pas moins de sept ouvrages sortiront dès la première année, dont l’un obtient le prix Goncourt de la Nouvelle. Le dernier de cette « cuvée » inaugure une nouvelle collection de beaux livres à prix abordable : il s’agit d’un reportage poétique sur les dernières heures de Marilyn Monroe accompagné d’une série de dessins originaux inspirés de certaines de ses apparitions recueillies par captures d’écran dans les films et entretiens qu’elle a tournés.

De nombreux projets sont en cours pour 2022 : romans, essais, et un ouvrage collectif en collaboration avec le Théâtre Am Stram Gram de Genève. Elle prête ici sa voix pour la lecture du podcast.

