Audiolive : les rencontres professionnelles autour du livre audio en ligne

Audiolive, c’est la présence de professionnels du livre audio, qui abordent les sujets clés du développement de cette nouvelle filière du livre : les formats, la distribution, la protection des œuvres, le modèle économique.

Plusieurs experts internationaux seront présents :

• Laurent Le Meur, directeur technique d'EDRLab ;

• Wendy Reid, co-présidente du groupe de travail sur l’édition du W3C et responsable des normes d’accessibilité́ et de publication chez Rakuten Kobo Inc. ;

• Fernando Pinto Da Silva, président de Daisy France.

L’inscription à la journée est gratuite, elle se fera, elle aussi, en ligne à travers le site.

Organisé par la Fédération des Aveugles de France Languedoc-Roussillon et mobilisant près de 50 intervenants, cet événement, exclusivement dédié aux professionnels du livre audio, a pour vocation de répondre aux enjeux majeurs de l'ensemble de la filière.

La Fédération des Aveugles de France Languedoc-Roussillon a pour objectif l’autonomie et l’insertion sociale (familiale, professionnelle et culturelle) des personnes aveugles ou malvoyantes. Grâce à son action, 600 personnes ont pu bénéficier de ses services et 130 enfants sont suivis dans le cadre de leur scolarité́ adaptée.

Audiolive aura lieu en ligne le vendredi 28 janvier 2022.

Crédits photo : NeONBRAND/Unsplash