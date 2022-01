Il enregistre un premier album dans sa propre librairie, fermée à cause du Covid

Comme tant d’autres, Kyle Burk aura profité des 18 derniers mois pour gratter ses six cordes bien plus que pour vendre les livres de sa boutique. Librairie indépendante réputée pour son activité sur Twitter, autant que ses ouvrages rares, le libraire décida qu’avec la fermeture de son établissement, il pourrait se consacrer… à l’écriture de chanson.

Mais encore fallait-il donner vie à ces textes, autrement dit, les enregistrer. « La librairie était fermée alors j’ai simplement transporté tout mon matériel à l’intérieur. Les livres sont assez efficaces pour absorber les sons puissants de guitares », indique-t-il à Dcist.

Choisir les rayons en accord avec la chanson

Conclusion ? Un album baptisé Death of the Novel — La mort du roman —, enregistré sous le nom The Failed Poets — Les poètes ratés. Ironie, ironie… Surtout que Burk a réalisé toutes les voix et tous les instruments à lui seul, déplaçant ses enregistrements suivant les espaces de sa librairie. Ainsi, c’est plutôt dans les sections Poésie et Mystery qu’il s’est lancé dans cette activité de studio improvisé.

Il souligne que son copropriétaire Aaron Beckwith jouait du triangle en fond sonore, mais aurait refusé de figurer sur les captations finales.

Au final, l’album a été mixé dans un studio proche de la librairie, Ivatoka, et dans un son plutôt rock indé classique, rappelle de nombreuses compositions et groupes connus — tout en préservant une identité littéraire toute personnelle.

Cinq chansons composent l’album qui sera prochainement disponible sur Apple Music et Spotify, mais dont on peut d’ores et déjà découvrir plusieurs extraits.

Les versions physiques en CD ou vinyles ne sont pas encore prévues, mais en ce cas, seraient vendues en priorité à la librairie. En revanche, ce qui devient hilarant, c’est que Burk a reçu une demande d’un musicien, qui lui aussi désirerait enregistrer ses compositions dans la librairie — ce que le libraire/musicien amateur espère impossible.

De fait, ces enregistrements furent rendus possibles qu’à cause (ou grâce ?) aux protocoles sanitaires et mesures anti-Covid…

