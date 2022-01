Bourse : quels livres lire quand on débute ?

L’année 2020 a été historique pour les principales sociétés intervenant sur les marchés actions. En effet, 400 000 nouveaux actionnaires particuliers se sont invités à la fête. Selon l’AMF (l’Autorité des marchés financiers), le profil type de l’actionnaire en France est un homme âgé de 55 ans ans, avec un portefeuille médian de 20 000 euros. Les Français sont à présent 6,6 % à détenir des actions directement. Parmi ces actionnaires, 50 % gagnent plus de 3000 € par mois et 54 % possèdent un patrimoine supérieur à 50 000 €.

Pour accéder à l’information financière, ces actionnaires sont 53 % à passer par des sites internet spécialisés, 42 % à lire la presse en ligne, et 22 % vont directement à la source, auprès des sites et des rapports financiers des sociétés cotées. On peut cependant accéder à des conseils et à des informations directement de la part de son broker.

Mais qu’est-ce qu’un broker ? Il s’agit tout simplement du courtier, c’est-à-dire de l’intermédiaire financier qui va permettre aux investisseurs d’acheter des actions. Le broker va se rémunérer en prélevant des frais de courtage sur chacune des transactions (ordre d’achat ou ordre de vente) qu’un investisseur va passer. Si, historiquement, les banques classiques jouaient souvent le rôle de broker, ce sont désormais davantage des acteurs en ligne qui se partagent le marché, avec des coûts qui se sont sensiblement réduits, rendant les marchés boursiers plus accessibles à tous. Si vous vous considérez comme débutant dans le domaine de la bourse, voici un lien intéressant sur la base du forex trading pour débutants écrit par Admiralmarkets.com, à lire.

La Bourse pour les nuls, Gérard Horny (22,95 €)

Premier livre dont on peut s’emparer avec assurance pour faire connaissance avec les marchés, c’est bien sûr celui de la célèbre collection proposée par First Editions : La Bourse pour les nuls. La cinquième édition de cet ouvrage est portée avec une main de maître par Gérard Horny, qui possède une véritable expertise en matière de vulgarisation. Riche d’une longue carrière menée dans un grand hebdomadaire financier, il nous offre un panorama à la fois complet et accessible de l’univers de la bourse en 500 pages. Et même si vous pensez avoir déjà beaucoup de connaissances en matière de finance, vous trouverez encore largement matière à de nouvelles découvertes dans un tel ouvrage.

L’art du trading, Thami Kabbaj (49 €)

Un peu plus cher mais incontournable également, le livre de Thami Kabbaj. Avec L’Art du trading, vous dépassez, dès le titre, la simple initiation, et cet ouvrage commence à pouvoir s’adresser à celles et ceux qui veulent en faire plus qu’un simple passe-temps. Si vous souhaitez investir des fonds de manière importante, ce livre vous sera fort utile. Agrégé d’économie, l’auteur vous ouvrera les portes des dernières théories tout en exposant de nombreux cas pratiques. Vous découvrirez alors les joies de l’analyse technique qui vient parfois souvent doubler la simple analyse financière des comptes d’une société cotée. L’ouvrage est assez cher, mais cette troisième édition fait l’unanimité.

Et si vous en saviez assez pour gagner en bourse, Peter Lynch (27,30 €)

Avec un titre volontiers provocateur, Peter Lynch vient livrer les leçons d’une vie passée à intervenir sur les marchés financiers avec succès. Il faut dire qu’il a été l’un des meilleurs gestionnaires de fonds dans les années 80. L’ouvrage nous permet de mieux appréhender l’investissement en action en partant d’un paradoxe : le simple particulier a finalement plus de possibilités de gagner en bourse que les investisseurs institutionnels.

Cette petite liste n’est pas close, bien sûr, et l’on sera certainement tenté de compléter sa culture en allant prendre connaissance des pensées de celui qu’on surnomme « l’oracle d’Omaha » au regard de la justesse des ses prévisions depuis des décennies. A la tête d’un empire boursier impressionnant, Berkshire Hathaway (dont on peut acheter des parts), Warren Buffett est écouté par tous les investisseurs. On pourra se tourner vers The Essays of Warren Buffett, sorti en 1997, mais non traduit en français…

