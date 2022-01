Le dernier film Spider-Man tisse sa toile dans les records d'entrées

En 2021, cinq films Marvel ont eu le temps de se faufiler dans les salles obscures entre les mesures sanitaires : Black Widow, Shang-Chi et la légende des 10 anneaux, Eternals et Spider-Man : No Way Home, pour les studios Marvel, aux côtés de l’outsider de chez Sony, Venom : Let There be Carnage.

Le dernier opus de l’homme-araignée bat cependant tous les records, en grimpant directement à la 8e place du classement des revenus générés aux États-Unis (12e place pour le classement mondial), seulement quelques semaines après sa sortie. Il passe ainsi devant le film Avengers de 2012 avec plus de 6 millions $ de recettes depuis sa sortie en décembre. En France également, Spider-Man : No Way Home bat des records avec une troisième semaine en tête du box-office, cumulant 5,6 millions d’entrées.

La résurgence du virus avec le variant Omicron menace cependant à nouveau l’accès aux salles de cinéma. Et pour autant, fort à parier que les studios Marvel n’auront pas envie de retenter l’expérience d’une sortie en simultanées en salle et sur les plateformes de streaming. Cela leur ayant valu un procès musclé avec l’actrice Scarlett Johansson, également productrice du long-métrage Black Widow.

À LIRE: le procès entre Scarlett Johansson et Disney est réglé

« Lancer des films simultanément au cinéma et sur les plateformes de streaming est dévastateur pour nos revenus collectifs. Nos films seront exclusivement lancés dans les salles de cinéma », affirmait récemment Josh Greenstein, PDG du groupe Sony Motion Picture, au site The Wrap.

Les Studios Sony ont d’ailleurs choisi de reporter la sortie de leur adaptation très attendue de Morbius, incarné pour l’occasion par Jared Leto, du mois de janvier au mois d’avril, pour plus de sécurité. Ce ne sera jamais que la septième fois que l’opus horrifique voit sa date de lancement décalé, initialement prévu pour juillet 2020.