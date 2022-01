Stanislas Jozan devient Président du groupe Religion du SNE

Sur l'année 2020, le secteur des livres de religion et d’ésotérisme représente un marché de 36,3 millions €, indique le SNE dans son rapport annuel. C’est le dixième segment en valeur. En 2020, les ventes ont connu une baisse de 12,5 % par rapport à 2019, avec des dynamiques très différentes entre livres de religion (en baisse de 25 %) et les livres d’ésotérisme et d’occultisme (en croissance de 13,5 %).

En raison de la suspension des célébrations religieuses, de la fermeture des lieux de culte et sanctuaires, et de la forte saisonnalité de leurs ventes, les livres religieux ont été très pénalisés en 2020. Au printemps, le premier confinement a brutalement asséché les ventes de livres traditionnellement offerts lors des communions, professions de foi et fêtes de Pâques. Et lors de la rentrée de septembre, l’incertitude sur la reprise des cours de catéchisme a perturbé les ventes habituelles de livres de catéchèse.

« Soif de spirituel »

Âgé de 40 ans et diplômé de l'École Centrale Paris, Stanislas Jozan commence sa carrière au sein du groupe Michelin. Après avoir effectué une mission de solidarité au Cameroun où il a dirigé un important centre de formation professionnelle, il prend en 2016 la direction des Éditions de l’Emmanuel.

Dans le cadre de sa présidence, Stanislas Jozan souhaite poursuivre le travail accompli par Bruno Nougayrède et les éditeurs du groupe Religion et travailler main dans la main avec le syndicat des libraires religieux qui ont vécu une période difficile avec la crise sanitaire.

Pour Stanislas Jozan, « chaque maillon de la chaine doit être en bonne santé si l'on veut que l'ensemble de la filière du livre religieux soit pérenne et retrouve la croissance. Je suis convaincu que la société a une grande soif de spirituel et qu'il faut savoir y répondre de manière nouvelle. C'était d'ailleurs l'objectif du Catalogue des 600 ouvrages sur les religions que mon prédécesseur, Bruno Nougayrède, a piloté. »

crédits photo communiqué SNE