La plus grande chaîne de librairies du Japon, Tsutaya, s’installe en Malaisie

Au Japon, Tsutaya a pris une place particulière dans le monde des librairies : cette chaîne a changé la façon dont les consommateurs envisagent le rôle d’une librairie, en allant au délit de la fonction première de cet espace. Depuis 1983, avec l’ouverture d’un premier magasin, la franchise n’a cessé de grandir, au point d’étendre son horizon plus loin que le sol nippon.

Ce nouveau projet de librairie vise à transformer le style de vie de ses utilisateurs, grâce à un concept bien particulier : « Cultiver la culture et le style de vie ». Pour ce faire, un environnement a été imaginé dans l’espoir de favoriser les liens communautaires : il comprendra un café, en plus de la librairie, qui proposera une sélection de livres chinois, anglais et malais, de musique et de produits artisanaux.

Cet espace de près de 3000 m2 sera aussi composé d’un espace dédié aux activités familiales, d’une aire de jeux et d’étagères basses destinées à développer le goût de la lecture chez les plus petits. Enfin, une large collection de papeterie fine, mais aussi de l’art et de l’artisanat, des objets de décoration d’intérieur, des parfums et plus encore, seront à découvrir.

« Nous sommes impatients de lancer notre première librairie en Asie du Sud-Est avec le Pavilion Bukit Jalil et nous avons hâte que les Malaisiens découvrent la marque Tsutaya pour la première fois. Conformément à notre vision de cultiver la culture et le style de vie, nous espérons créer un espace pour les familles et les enfants qui aiment les livres, le design et l'art pour grandir, explorer et s'épanouir ensemble chez Tsutaya Books », a déclaré Hideyuki Uemoto, directeur de Tsutaya Books Malaysia.

Comme rapporté par The Edge Malaysia, ce nouveau projet de magasin Tsutaya Books se concrétise grâce à Global Oriental Berhad, qui s'est associé à la société japonaise Sojitz afin de conclure un accord avec le détenteur de la franchise, Culture Convenience Club Co Limited.

Source : Business Today, Life Style Asia