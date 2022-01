Fermetures des librairies mk2-Arteum : les salariés poursuivent la grève

Les salariés des librairies mk2 gérées par le groupe Arteum ne baissent pas les bras, après les fermetures de deux enseignes, celle du mk2 Quai de Loire (19e arrondissement) et du mk2 Bibliothèque (13e arrondissement). En 2019, le groupe mk2, codirigé par Nathanaël et Elisha Karmitz, délègue la gestion des deux librairies au groupe Arteum, opérateur spécialisé et éditeur de produits culturels et touristiques.

« Arteum reprend alors des anciens contrats de travail de salariés Mk2, emploie directement d'autres salariés, et fera venir encore d'autres employés de ses autres boutiques Arteum », rappelle Rémy Frey, du syndicat CGT Librairies.

Le 18 octobre 2021, les salariés apprennent la fermeture des deux librairies, fixée au 31 décembre prochain. Dans une pétition mise en ligne, les libraires et « DVDaire » dénoncent alors « un climat de management agressif » et des « budgets insuffisants ». Des éléments auraient compliqué les conditions de travail au sein des deux boutiques. S'y seraient ajoutés des « départs de salariés non remplacés et cela sur les deux sites (effectifs réduits quasiment de moitié) ».

Au moment des fermetures effectives des deux boutiques, le 31 décembre, 10 salariés sont concernés. Les propositions de réaffectation d'Arteum ne les satisfont pas : l'opérateur « nous impose de travailler dans leurs boutiques de musées en nous confirmant que nous ne serions plus libraires ni DVDaires », d'après le texte de leur pétition, toujours en ligne.

Deux mouvements de grève sont programmés, les vendredi 7 et samedi 8 janvier prochain, de 14h à 19h devant la librairie mk2 Quai de Loire.

“Aucune volonté de négocier”

La pétition et le premier mouvement de grève des salariés n'auront pas ouvert les négociations avec Arteum, confirme Rémy Frey, « que ce soit sur les affectations en elles-mêmes ou sur des conditions de départ ».

Les salariés des deux librairies Mk2, dont les postes relevaient de la convention collective nationale « des commerces de détail non alimentaires : antiquités, brocante, galeries d'art (œuvres d'art), arts de la table, coutellerie, droguerie, équipement du foyer, bazars, commerces ménagers, modélisme, jeux, jouets, puérinatalité et maroquinerie », et non de celle de la librairie, n'ont en effet que peu d'options face à la fermeture.

« Arteum joue sur la notion de réaffectation, qui, contrairement au reclassement, n'est pas liée à un plan social ou à un licenciement économique », explique Rémy Frey. « Dans ces conditions, l'employeur propose un nouveau poste dans un périmètre géographique restreint, soit Paris intra-muros : ici, les boutiques de musées gérées par Arteum, qui est une entreprise à établissements multiples. Si un délai de prévenance est prévu, en l'absence de transfert de contrat de travail, l'employeur peut licencier pour faute en cas de refus de la réaffectation. »

Les salariés mobilisés et le syndicat dénoncent une « reconversion forcée, pour correspondre au modèle d'Arteum ». Ce dernier, déjà critiqué à l'occasion du transfert de la gestion de la librairie du Mucem à l'opérateur, laisse craindre aux libraires la vente d'objets touristiques, voire de « gadgets », dont une partie est elle-même fabriquée par Arteum.

La librairie mk2 Bibliothèque avait déjà accueilli ce type de produits entre ses murs, ce qui expliquerait la mobilisation plus faible des salariés de cette enseigne, suite aux propositions de réaffectation d'Arteum.

« Arteum fait fabriquer des produits, pour mieux les vendre ensuite dans ses enseignes », reproche Rémy Frey. Le syndicat CGT a interpelé la mairie du 19e arrondissement et la mairie de Paris, qui disposent de droits sur les murs du mk2 Quai de Loire, et s'inquiète des concessions de boutiques de musées de la capitale : « La situation du Mucem risque de se reproduire à Paris », craint le syndicaliste.

La société Mk2, contactée, n'a pas répondu à notre demande : sollicitée par France 3 Paris–Île-de-France, elle avait indiquait qu'un « appel à projets sera lancé très prochainement, dès janvier ». Nous avons contacté le groupe Arteum pour tenter d'obtenir plus d'informations.

Photographie : le Mk2 Quai de Loire, en 2006 (Stéphane Enten, CC BY-ND 2.0)