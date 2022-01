Les frères Bogdanov : leur projet littéraire avec le pape François ne verra jamais le jour

Propulsés au rang de stars de la télévision dans les années 1980 avec Temps X, fameuse émission de vulgarisation scientifique, Igor et Grichka Bogdanov ont su déployer leur talent sur tous les fronts. Littéraire notamment, avec comme plus récent projet, révélé par Le Parisien, l’écriture d’un livre. Mais pas n’importe lequel, puisque l’ouvrage allait être réalisé avec la participation du pape François – rien que ça. Un livre, donc, en collaboration avec le chef de l’Église catholique (qu’ils devaient rencontrer cette année !), afin de faire suite à Dieu et la science, publié chez Grasset.

Résumé d’après l’éditeur :

A-t-on le droit, à la fin du XXe siècle, de penser ensemble Dieu et la science ? De dépasser le vieux conflit entre le croyant - pour qui Dieu n'est ni démontrable, ni calculable - et le savant - pour qui Dieu n'est même pas une hypothèse de travail ? Tel est, en tout cas, l'enjeu de ce livre qui, de ce fait, s'autorise d'une évidence : aujourd'hui, la science pose des questions qui, jusqu'à une date récente, n'appartenaient qu'à la théologie ou à la métaphysique.

D'où vient l'univers ? Qu'est-ce que le réel ? Quels sont les rapports entre la conscience et la matière ? Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ? De ce fait, tout se passe comme si l'immatérialité même d'une transcendance devenait l'un des objets possibles de la physique. Comme si les mystères de la nature relevaient, également, d'un acte de foi. Jean Guitton, Igor et Grichka Bogdanov ont ainsi voulu transformer l'ancien conflit du croyant et du savant en un débat essentiel.

A travers l'échange de leurs arguments, de leurs interrogations, c'est bien de l'homme et de sa place dans l'univers qu'il est ici question.

« Leur manuscrit était bien avancé », a affirmé leur agent, Damien Nougarede. « Cela faisait des années qu’ils y travaillaient. Grichka commençait une phrase et Igor la finissait. J’ai moi-même remis un courrier et le premier livre Dieu et la science en italien au Pape à Rome, en 2018, dévoile l’agent. Ensuite, il y a eu des lettres échangées avec la nonciature apostolique. La rencontre avec le Pape courant 2022 ne m’a été annoncée que par les jumeaux : ils devaient s’y rendre avec Bolloré. »

Pour sa part, Guy Trédaniel, leur éditeur, a confié que les jumeaux souhaitaient aussi se lancer dans la bande dessinée, à destination de jeunes lecteurs : « Ils envisageaient d’aller encore plus loin dans la vulgarisation. En partant de questions, comme pourquoi les vaches ne peuvent pas descendre un escalier ? Il y a trois semaines, on en rigolait encore. Le scénario était quasiment terminé. On avait trouvé un coloriste et un maquettiste ». Une idée de plus, donc, qui tombe à l’eau.

L’occasion de jeter un coup d’œil en arrière, et (re)découvrir les nombreuses publications passées des frères Bogdanov…

La science, mais pas que

On n’en attendait pas moins de ces deux passionnés de la science, sous toutes ses formes : en passant par Le dernier jour des dinosaures (La Martinière), un tour de 250 inventions fabuleuses avec Incroyables merveilles technologiques (Flammarion), jusqu’à proposer Le tour des sciences en 80 minutes (Contre-dires) pour partager les merveilles technologiques de notre époque, Igor et Grichka Bogdanov n’ont pas chômé !

Si bien qu’ils se sont aussi essayés à la fiction, notamment avec La Mémoire double (Robert Laffont), un techno-thriller qui suit la vie d’Antoine, dans un univers loin de la réalité que l’on croit connaître, ou encore La Machine fantôme (J’ai Lu).

Enfin, ce duo s’est aussi intéressé de près à la science, mêlée à la figure du Dieu. On retrouve des titres tels que La Pensée de Dieu (Grasset), L’équation Dieu (Grasset), ou encore Le visage de Dieu (Guy Trédaniel). Avec ce mariage parfait entre technologie et théologie, les jumeaux n’ont cessés de s’interroger sur les subtilités de notre univers… à leur manière.

Crédit photo : Grichka (à gauche) et Igor (à droite) Bogdanoff en 2010, à la Comédie du Livre de Montpellier, François Collard, CC BY 3.0