2021, année enflammée pour le prêt d'ebooks et d'audiobooks

L’année 2021, d’après OverDrive, a également produit une année record de ventes de livres et de revenus pour les auteurs et les éditeurs qui fournissent des livres numériques aux bibliothèques.

« Les bibliothécaires publics et scolaires ont fourni des résultats extraordinaires pour les lecteurs et les étudiants l'année dernière grâce à la curation à des publics spécifiques et aux achats basés sur les données », a déclaré Karen Estrovich.

« Les bibliothèques les plus performantes ont utilisé des programmes d'accès simultané, de coût par utilisation et de lecture communautaire pour maximiser l'accès en augmentant le nombre de livres disponibles dans leurs collections. Le succès des programmes de bibliothèque a été facilité par les guides de bibliothèque locaux personnalisés de l'application de lecture Libby, la fonction coupe-file pour les titres très demandés et l'intérêt considérable pour un contenu diversifié, notamment des romans graphiques et des magazines numériques », a-t-elle ajouté.

À LIRE: de New York au Canada, les livres les plus empruntés

Parmi les données partagées par OverDrive, on découvre notamment le succès de l’application Libby, avec un nombre record de nouveaux utilisateurs – qui et représente désormais 60% de la façon dont les lecteurs ont apprécié les livres électroniques, les livres audio et les magazines empruntés aux bibliothèques publiques, universitaires et d'entreprise. De la même manière, la diffusion scolaire des livres numériques avec l'application de lecture étudiante Sora a augmenté de 65 %.

Enfin, il semblerait que les collections numériques des bibliothèques publiques ont permis à 4,7 millions de livres d'être empruntés par les étudiants, dans le cadre d’une lecture auto-sélectionnée sur l'application Sora – ce qui représente une augmentation de 117% par rapport à l’année précédente.

Des chiffres particulièrement impressionnants, qui pourraient ainsi expliquer les différents projets de loi présentés partout dans le pays, concernant le prêt numérique. L’État de New York, plus récemment, avançait une idée qui aurait forcé les auteurs, éditeurs et autres titulaires de droits d’auteur à accorder des licences numériques aux bibliothèques publiques de New York, à des conditions imposées par l’État. Un projet de loi qui prévoyait notamment des sanctions en cas de non-conformité, de quoi inquiéter les éditeurs du pays. Elle a finalement été rejetée, à l’inverse de l’État du Maryland, dont la loi est, elle, entrée en vigueur ce mois-ci.

Crédit photo : Perfecto_Capucine / Pixabay