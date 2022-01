Anders et le château : toute la douceur de Gregory MacKay

Anders et le château est le troisième tome de la fameuse série de l’Australien Gregory MacKay dont les deux premiers volumes ont tous deux fait partie de la sélection du FIBD (dans la section jeunesse). Dans ce nouveau volet, la bande de Chiffonville va se confronter à une ancienne bâtisse pleine de secrets et de magie, mais va aussi découvrir un nouvel ami ou encore apprendre de nouvelles acrobaties auprès du déjanté docteur Larsen.

La force de ce livre est donc de ne pas se précipiter sur la résolution d’une intrigue, mais au contraire de laisser place à une forme de langueur narrative qui dévie volontiers vers des péripéties secondaires qui rendent le groupe de gamins encore plus attachant. Sur les derniers chapitres, l’auteur complexifie cependant le récit en multipliant les points de vue et parvient ainsi à créer un suspense haletant.

Les dessins s’accordent à la douceur du récit. Tout en rondeur et en minimalisme, ils donnent à voir un monde rassurant, car graphiquement tenu et incarné. Les compositions se révèlent alors particulièrement efficaces et pleines d’invention. L’auteur introduit et reproduit une faune et une flore divertissantes où les animaux immédiatement reconnaissables se succèdent. Toute cette ménagerie vit en paix dans un monde bienveillant.

Plus encore, l’auteur détonne avec ce volume en se chargeant lui-même des couleurs : il emploie alors des nuances délicates, apposées avec un grain qui fait de chaque case un instantané plein de charme (impression accentuée encore par l’arrondi au coin des cases, qui adoucissent encore l’apparence de la planche). Le plaisir à suivre les histoires d’Anders se double ainsi d’un véritable régal visuel.

L’objet même du livre est remarquablement bien conçu et participe pleinement à l’expérience de lecture. Le façonnage, du carton gravé pour la couverture au papier de belle qualité, crée un objet luxueux sans pour autant devenir fastueux, et rend l’album d’autant plus agréable à manipuler, et donc à lire et à relire. Anders et le château, traduit par Gautier Ducatez, est un très bel album d’une série qui n’en a pas fini d’émerveiller les jeunes lecteurs.