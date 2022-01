Edithachette : le syndicat des éditeurs pointe un “risque d’abus de position dominante

Alors que s’annonce le rapprochement des deux plus grands groupes français de l’édition à l’initiative d’un seul groupe de médias, et avec lui la menace d’une concentration telle que le marché français du livre n’en a jamais connue, le Syndicat national de l’édition, fort des 720 maisons d’édition qu’il représente, redit son attachement à ce qui fonde le grand dynamisme de sa filière, à savoir sa grande diversité éditoriale et commerciale, et les politiques qui la soutiennent.

La préservation d’un accès équitable au marché de détail et au marché des droits, comme aux matières premières et aux médias, est une condition nécessaire au développement équilibré de notre secteur d’activité, porteur de forts enjeux sociaux, éducatifs et culturels.

Il en va de la bonne représentation des œuvres en librairie et, avec elle, de la libre expression des idées et des imaginaires.

EDITION: des auteurs s'inquiètent du rapprochement Hachette-Editis

Le Syndicat national de l’édition en appelle donc aux autorités compétentes, françaises et européennes, pour garantir le respect de ces valeurs essentielles, afin de prévenir tout risque d’abus de position dominante et toute dissymétrie portant atteinte au libre-jeu de la concurrence et à la diversité culturelle.

C’est en ce sens que le Syndicat national de l’édition agit, au service de tous ses membres et au bénéfice de toute la communauté du livre : auteurs, éditeurs, diffuseurs, distributeurs, libraires, détaillants et lecteurs.

Les groupes Hachette Livre et Editis ne sont pas signataires de ce communiqué, souligne le SNE.

mise à jour - 16 h 11 :

Moins d'une heure après la communication officielle du Syndicat, le groupe Editis répond par un communiqué – premier aller-retour d'une longue série, redoute-t-on. Le voici présenté dans son intégralité.

Le Groupe Editis annonce qu’il n’adhère pas au texte présenté aujourd’hui au Bureau du Syndicat National de l’Edition (SNE). Editis entend rappeler qu’il souscrit pleinement et par essence aux valeurs du monde de l’édition, dont certaines de ses Maisons sont les représentantes depuis plus de 150 ans. Membre actif du SNE en soutien à la Culture et aux métiers du Livre dans toutes leurs diversités, il participe activement à la défense de la Librairie indépendante, qu’il a su soutenir pendant la crise Covid. Le projet de renforcement de son actionnaire Vivendi au capital du groupe Lagardère s’inscrit dans un cadre international et européen pour construire un acteur fort dans un marché mondial en plein bouleversement.

