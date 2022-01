Keanu Reeves pressenti pour jouer dans l'adaptation du Diable dans la ville blanche

La star de Matrix est en négociations pour jouer dans l'adaptation en série du roman Le Diable dans la ville blanche d'Erik Larson, paru en 2003, nous apprend Deadline. En France, le livre est paru dans une traduction de Hubert Tézenas, disponible au Livre de Poche.

Le diable dans la ville blanche suit Daniel H. Burnham, un architecte ambitieux, et Henry H. Holmes, un médecin charmant et assassin. Deux hommes dont les destins ont été à jamais liés par l'Exposition universelle de Chicago de 1893. Dans l'hôtel où il attire ses victimes, le médecin a installé une chambre de torture et un four crématoire...

L’histoire vraie de Henry Howard Holmes, soupçonné d’avoir tué entre 27 et... 200 personnes, et considéré comme l’un des plus grands tueurs en série du XIXe siècle.

Un projet qui tarde à se concrétiser

Le recrutement de Keanu Reeves constituerait une étape importante pour l'adaptation, qui n'a toujours pas été concrétisée depuis l'achat des droits cinématographiques du livre en 2010 par Leonardo DiCaprio. Alors que le livre devait d'abord être porté au cinéma avec Martin Scorsese à la réalisation et Paramount à la production, Hulu annonce en 2019 reprendre le développement du projet pour en faire une série à gros budget.

Un projet soutenu par Paramount TV Studios, ABC Signature et Appian Way. Leonardo DiCaprio et Martin Scorsese passent, de leur côté, à la production, quand Todd Field devrait réaliser les deux premiers épisodes de la série.

L'acquisition des droits de l'œuvre a d'ailleurs fait l’objet d’une bataille acharnée : dès 2003, l’ouvrage était dans la ligne de mire de Tom Cruise et Leonardo DiCaprio.

Si Keanu Reeves intègre la série, cela marquera le premier grand rôle de l'acteur à la télévision américaine. Ce dernier sera à nouveau John Wick dans le quatrième opus de la série de films, qui devrait sortir en 2023.

