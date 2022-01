Souvenirs en bataille : récits déchirants du vieillissement

Shikabane, abandonné par son père, a été élevé par sa grand-mère. Ils étaient très pauvres, mais cette grand-mère a tout donné, à commencer par sa bonté de cœur naturelle au quotidien, pour qu’il soit heureux. Shikabane était harcelé à l’école parce qu’il était orphelin et sans le sou. Malgré tout, il a réussi à se construire comme adulte épanoui. Arrivé dans la vingtaine, Shikabane remarque que sa grand-mère se comporte de plus en plus bizarrement.

Le jour où elle a « préparé le repas » sans allumer la gazinière est le début de la fin. Sa grand-mère est atteinte de démence et perd de plus en plus les pédales. Jour après jour, Shikabane qui s’occupe d’elle ne sait pas comment gérer la situation. Il lutte contre ses pensées sombres, et en même temps, des souvenirs doux-amers de son enfance surgissent… dans lesquels la bonté de sa grand-mère scintille plus que tout.

Un manga très fort qui met l’accent sur les émotions et sur le vécu de l’auteur, puisque bien que consacrée à sa grand-mère, il s’agit d’une autobiographie. Shikabane se dessine avec un crâne à la place du visage, mais pourtant, ses sentiments transpercent le papier. Sa joie simple d’enfant qu’un rien comble, sa douleur enfouie face au harcèlement, et puis son épuisement quand il doit devenir le gardien de sa grand-mère.

Avec sincérité, il nous montre les efforts qu’il fait autant que les failles qui le brisent petit à petit. Quand sa grand-mère se met à l’insulter, à lui crier dessus, à l’accuser de lui voler de l’argent, Shikabane a du mal à ne pas craquer. Et surtout, il a des pensées qu’il préférerait n’avoir jamais eues. C’est l’occasion pour lui d’essayer, en serrant les dents, de se recentrer sur le passé, sur tout ce que sa grand-mère a fait pour lui, sur la belle enfance qu’elle a su lui donner.

Dans ce pêle-mêle d’anecdotes et d’épisodes dont la chronologie se mélange ressortent des portraits très humains. D’abord celui de l’auteur qui se livre à nous et nous confie des choses sur lesquelles il n’est pas facile de mettre des mots. Ensuite celui de cette grand-mère superstitieuse, pleine d’astuces, et pas toujours au courant des normes sociales en vigueur — notamment quand elle essaie d’acheter l’indulgence d’un prof de Shikabane avec des petits chocolats. Il y a dans Souvenirs en bataille de quoi rire et pleurer, ainsi qu’un témoignage de première main sur la pauvreté au Japon, un sujet qu’on ne voit pas souvent traité.

Ce manga profondément émouvant dépeint avec justesse la difficulté de voir nos proches âgés nous oublier, devenir méchants sous l’effet de la sénilité. Et dans ce contexte, les instants où la grand-mère fait des progrès d’autonomie, où elle et Shikabane peuvent vivre des moments complices comme avant, ressortent d’autant plus, scintillent parmi l’obscurité des autres cases, et nous font sourire de joie.