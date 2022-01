90 000 euros récoltés en quelques jours, et la librairie New Beacon Books sauvée

La New Beacon Books avait précédemment annoncé sa fermeture définitive et sa transition vers la stricte vente en ligne. Située à Finsbury Park, dans le nord de Londres, depuis 1966, l'enseigne est victime de sérieux problèmes financiers. Menacée de fermeture depuis 2016, la concurrence des mastodontes comme Amazon, allié à la crise du coronavirus, semblait avoir eu raison de la librairie militante et historique.

L'universitaire et comédienne Francesca Gilbert avait lancé une campagne de financement en ligne dès le 30 décembre et les dons ont alors afflué en quelques heures.

En collaboration avec la direction de la librairie, l'opération s'était fixée un objectif de 35.000 £ d'ici au 24 février 2022. Mais au matin du 31 décembre, l'objectif était déjà dépassé, faisant augmenter l'objectif à 50.000 £. Au 4 janvier, on peut décompter 2443 contributeurs pour un total de 76.443 livres sterling. Il reste 51 jours pour mettre à l'abri la librairie, pour au moins un bon moment.

Un déménagement envisagé

Les trois gérants de la librairie militante, Michael La Rose, Janice Durham et Gus John, ont tenu à rendre hommage aux personnes qui les ont aidés dans le crowdfunding. Ils se projettent également dans l'avenir : outre de pouvoir payer les coûts fixes et autres frais généraux, ils envisagent notamment d'embaucher un nouvel employé à temps partiel. Et comme une réponse à cet élan de solidarité communautaire, d'accroitre leur engagement pour une meilleure inclusion des noirs dans la société.

Sur le plus long terme, l'équipe de la librairie pense aussi à un déménagement dans de nouveaux locaux. Mais pour le moment, la priorité sera de chercher des moyens d'assurer un avenir durable à long terme, expliquent-t-ils.

Cet argent servira, en fonction du montant final, à élargir la communauté autour de New Beacon Books. Que ce soit à travers des initiatives éducatives, des lectures, ou conférences publiques, ainsi que la restauration de la plateforme éditoriale de New Beacon Books, qui avait fortement diminué ces dernières années, à cause du contexte financier de la librairie.

« Nous tenons à souligner que tous les fonds reçus seront comptabilisés de manière transparente. Nous tiendrons tout le monde informé régulièrement de nos progrès », promettent-ils tous trois.

