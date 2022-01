Une coalition internationale pour mettre fin au piratage des mangas et anime

Disney+ propose un inédit horrifique de Star Wars, jusqu’au 7 octobre, et récemment, George Lucas, le créateur, s’est grimé en Stormtrooper pour la réédition d'une figurine légendaire. Star Wars n’en finit pas de se décliner et de croître – d’ailleurs la série dérivée de Rogue One, Andor, vient d’achever son tournage. Et bientôt, dans un univers pas très lointain, on pourra même s’en mettre plein les oreilles !