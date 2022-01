L'écrivain hongrois Gergely Homonnay, opposant à Orbán, retrouvé mort à Rome

La mort de l'écrivain hongrois, qui vivait à Rome depuis 2020 et restait un des opposants les plus médiatiques au Premier ministre Viktor Orbán, reste pour l'instant entourée de mystère. Gergely Homonnay a été découvert peu avant l'aube, le 1er janvier dernier, souffrant visiblement de difficultés respiratoires, dans les vestiaires du sauna où il avait passé le réveillon de la nouvelle année.

Les secours, prévenus, n'ont pas pu réanimer l'écrivain, mort à l'âge de 46 ans, visiblement d'une attaque cardiaque et d'un état de choc circulatoire. D'après les premiers articles sur le drame, notamment celui du Corriere Della Sera, un « sachet de poudre blanche et une fiole contenant un mystérieux liquide » ont été retrouvés dans les effectifs personnels de Homonnay par les carabiniers italiens.

Une autopsie, réalisée par la polyclinique Tor Vergata de Rome, devrait permettre d'identifier précisément les causes de la mort de l'écrivain. Le procureur Luca Guerzoni, par ailleurs, a ouvert une enquête posant l'hypothèse d'un décès lié à un homicide, même si aucune trace d'agression n'a été identifiée sur le corps de l'auteur. D'après les éléments de l'enquête autour du décès de l'auteur, le propriétaire du sauna se serait également plaint de difficultés respiratoires dans son établissement.

Un opposant de longue date à Viktor Orbán

En Hongrie, l'annonce de la mort de Gergely Homonnay a ému une grande partie de l'opposition à Viktor Orbán, dont il était l'un des représentants les plus médiatiques. Journaliste et blogueur, il avait mis en scène son chat, Erzsi, en lui faisant notamment commenter l'actualité politique hongroise : Puszi, Erzsi !, en 2016, puis Az elnökasszony, l'année suivante, avaient connu un certain succès en Hongrie.

Ferenc Gyurcsány, ancien Premier ministre hongrois (de 2004 à 2009) et Gergely Karácsony, bourgmestre de Budapest, deux figures politiques de la gauche en Hongrie, ont tous deux salué la mémoire de l'écrivain. Le second a salué sur Facebook la mémoire d'un « citoyen qui voulait vivre dans un pays meilleur, plus juste, plus tolérant, et qui s'est battu avec colère et détermination depuis l'Italie ».

Début décembre, Homonnay avait été reconnu coupable de diffamation à l'encontre de la ministre chargée de la Famille, Katalin Novák, désignée candidate à la présidence de la République de Hongrie en 2021 par Viktor Orbán. L'auteur avait qualifié celle-ci de « pauvre larve nazie » dans un message publié sur les réseaux sociaux, jugé diffamant par une cour hongroise.

En Hongrie comme en Italie, les circonstances de sa mort ainsi que le traitement médiatique de cette dernière interrogent, toutefois : le journal indépendant italien Linkiesta pointe ainsi les nombreuses approximations de l'article initial du Corriere Della Sera, ainsi que la mise en avant permanente de l'homosexualité de l'auteur, reliée à l'usage du GHB, la « drogue du viol », par ses détracteurs. À l'inverse, plusieurs de ses proches assurent qu'il ne se droguait jamais.

Photographie : Gergely Homonnay en novembre 2021, via Instagram