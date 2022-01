Lagardère / Vivendi : dix auteurs s'inquiètent de l'émergence d'Edithachette

Ils sont une dizaine, réunis en collectif pour l’occasion, à souligner que le rachat de Lagardère par Vivendi, donc le rapprochement inéluctable de Hachette Livre et Editis, « nous concerne parce qu’il engage notre avenir ». Dans ce volet commercial, souvent tabou, que représente le volet économique de l’industrie du livre, ils présentent cette fusion comme un danger pour les « équilibres économiques » dans Le Monde.

Partant du micro – « quand une maison d’édition est rachetée par une autre, elle prévient rarement ses auteurs » — ils aboutissent au macro : le rapprochement des deux premiers groupes éditoriaux français. Donc, un nombre considérable d’auteurs en manque d’informations. « Lorsque deux groupes s’entre-dévorent, nous ne pouvons rester simples spectateurs face à un étrange et funeste spectacle animalier », pointent-ils en rappelant que l’histoire se répète, à l’inverse. En 2002, c’était Hachette qui reprenait les actifs de Vivendi Universal Publishing.

« Les conséquences d’une concentration excessive dans le secteur de l’édition sont documentées », poursuivent-ils. Et elle s’effectue toujours au détriment des auteurs. Or, « si un seul groupe se trouve en position dominante sur certains segments éditoriaux, elle n’en sera que plus inéquitable ».

S’il s’agit d’ailleurs moins de littérature générale, comme l’expliquent les signataires, que de diffusion/distribution, de format poche ou encore de scolaire, les auteurs redoutent que la bibliodiversité n’en souffre : un géant majoritaire, moins de titres ? Brandissant le risque d’une liberté de création, et d’expression, ainsi brimée, ils pointent l’impératif d’une mobilisation, contre les menaces redoutées.

Ils évoquent également le cas américain de Simon & Schuster, qu’un autre géant, plus encore que Hachette Livre, tente de racheter, Penguin Random House. L’intervention du ministère de la Justice pour bloquer ce rachat serait la preuve nécessaire de ce que le risque est identique en France, avec la perspectivive d’un Edithachette. Pour autant, le groupe PRH avait rétorqué qu’au XXIe siècle, les groupes éditoriaux ont pour interlocuteur un certain Amazon, qui pèserait selon les prévisions 626,6 milliards $ en 2021. Près de 600 fois plus que Hachette Livre, pour exemple.

Les auteurs revendiquent alors la mise en place d’une clause de conscience, à la manière de la presse, qui autoriserait le départ d’un écrivain, en cas de rachat qu’il ne cautionnerait pas. Question urgente pour le législateur, insistent Belinda Cannone, Noëlle Châtelet, Irène Frain, Anne-Marie Garat, Véronique Ovaldé, Marie Sellier, Carole Zalberg, Paul Fournel, Christophe Hardy et Pierre Jourde, auteurs du courrier.

Avant de conclure : « Et nous appelons à la vigilance de tous, auteurs bien sûr, mais aussi vous, lecteurs, pour nous opposer ensemble au remodelage brutal du paysage éditorial autour d’un acteur surpuissant. »