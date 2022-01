La Grande librairie : meilleurs voeux pour 2022, mais le bonheur, qu'est-ce ?

« On vous souhaite à toutes et à tous une très belle et bonne année 2022, pleine de découvertes et de surprises », indique l’émission de François Busnel, qui reprend donc du service. Autour de ses quatre invités, le présentateur entend questionner le bonheur, notion ancestrale s’il en est.

Cahiers d’insouciance, d’Alexandre Jollien (Gallimard)

Comment se départir d'un état d'alarme permanent, abandonner le souci et s'ouvrir authentiquement à une vie plus généreuse, plus libre ? Comment oser la non peur et la confiance ? A l'heure où l'individualisme gagne du terrain, il est tentant, pour moins souffrir, de se cacher, voire de démissionner. Chögyam Trungpa comme le Bouddha, Spinoza, Nietzsche et tant d'autres peuvent nous inspirer une voie bien plus audacieuse.

Ton absence n’est que ténèbres, de Jón Kalman Stefansson (Trad. Eric Boury, Grasset)

Un homme se retrouve dans une église, quelque part dans les fjords de l'ouest, sans savoir comment il est arrivé là, ni pourquoi. C'est comme s'il avait perdu tous ses repères. Quand il découvre l'inscription "Ton absence n'est que ténèbres" sur une tombe du cimetière du village, une femme se présentant comme la fille de la défunte lui propose de l'amener chez sa soeur qui tient le seul hôtel des environs.

Où donc est le bonheur ?, de Marianne Chaillan (Equateurs)

"La formule du bonheur" , "Le bonheur d'être soi" , "Le bonheur n'a pas d'âge" , "Comment être heureux et le rester" : les livres de développement personnel ne manquent pas qui promettent à leurs lecteurs rien moins que la clef du bonheur. Le succès colossal de ces livres témoigne à la fois du fait que tous les hommes recherchent le bonheur et à la fois du fait qu'ils ne le possèdent pas : sinon pourquoi le chercheraient-ils ? En outre, la multiplication de ces "manuels" du bonheur est la preuve même de leur échec.

La définition du bonheur, de Catherine Cusset (Gallimard)