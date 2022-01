La première librairie du Royaume-Uni dédiée aux auteurs noirs ferme ses portes

C'est confirmé, la plus ancienne librairie physique consacrée aux auteurs noirs du Royaume-Uni, New Beacon Books, quitte son emplacement sur Stroud Green Road, et sera à présente uniquement sur le web. Fondée en 1966 par l'activiste John La Rose et sa partenaire Sarah White, l'idée première était de proposer un espace dédié pour les écrivains noirs.

“Au coeur de la communauté”

« Tout au long de ses 55 ans, New Beacon Books a été (notamment) essentielle à l'avancée vers la décolonisation des programmes scolaires », déclare au Guardian Augustine John, président de l'association Communities Empowerment Network, et auteur originaire de Grenade. « Contrairement à Amazon, Alibris et d'autres commerçants en ligne, New Beacon a été au cœur des communautés, soutenant des mouvements sociaux, et offrant une expression aux jeunes talents », ajoute-t-il.

« Elle a pris une grande part à l'histoire de l'adaptation de la société britannique à sa population noire historique. Conservez-la et développez-la pour les générations à venir », conclut-il. Un appel à sauver une librairie qui était, pour l'auteur, « au cœur de la communauté ».

Des appels à des campagnes de financement participatif pour aider à sauver la librairie ont d'ores et déjà été lancés. L'actrice et poète Francesca Gilbert a d'ailleurs déjà tweeté un lien vers une campagne.

The New Beacon Bookshop Crowfunding Campaign is now live! Please share and donate to save this incredible institution!

Le directeur de la boutique, Michael La Rose, fils de John La Rose (décédé en 2006) avait précédemment déclaré, encore au Guardian, qu'un « mouvement soutenu » était nécessaire pour assurer la pérennité des librairies noires spécialisées.

Il avait également ajouté : « La prise de conscience du mouvement mondial [Black Lives Matter] a amené chaque pays à se demander ce qui se passe dans leurs sociétés – les gens veulent connaitre les événements du passé, obtenir des livres, trouver des informations, afin de déboucher sur des faits. »

