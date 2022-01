Un marathon de lecture autour de Moby Dick démarre

L'événement coïncide cette année avec le 181e anniversaire du voyage de Melville de New Bedford à Fairhaven à bord du baleinier Acushnet, qui lui inspirera son œuvre majeure. Un véritable marathon de lecture de 25 heures réparti sur trois jours. Le Moby Dick Marathon 2022 débutera le 7 janvier pour se conclure le 9.

Pour respecter les mesures sanitaires entraînées par l’épidémie de COVID19, l’évènement aura lieu en ligne permettant à des milliers de passionnés autour du globe de participer cette année à l’évènement. Pour couronner le tout, Sam Waterston, connu pour ses apparitions dans la série New York Police Judiciaire en tant que Jack McCoy.

Il inaugurera la lecture de cette année, prenant le rôle d’Ishmael. On pourra également entendre certains élus américain tels que le Sénateur américain Ed Marley ainsi que le maire de New Bedford, Jon Mitchell, aux côtés des centaines d’autres lecteurs passionnés sélectionnés lors d’un tirage au sort en novembre dernier.

En plus des lectures en ligne, le muséum proposera de nombreuses conférences avec des universitaires et chercheurs de la Melville Society Cultural Project, des quizz en rapport avec l’auteur, une exposition et bien plus. Suite au marathon, la lecture sera bien entendu rejouée non-stop au muséum pour patienter jusqu’à l’année suivante…