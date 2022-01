Ténébreuse d'Hubert et Mallié : une éblouissante obscurité

La disparition d'Hubert, il y a un peu plus d'un an, a privé les lecteurs d'un scénariste de premier plan : talentueux, surprenant, créateur d'univers et de personnages toujours aussi singuliers que singulièrement attachants. Heureusement, plusieurs projets étaient en cours au moment du décès de l'auteur et c' est avec un immense plaisir qu'on découvre aujourd'hui le premier tome de Ténébreuse en librairie.

Prenant pour décor une contrée médiévale sur laquelle pèsent sortilèges et maléfices, le récit démarre au moment où Arzhur, chevalier déchu, est embauché par trois vieilles aux allures de sorcières pour retrouver et libérer une princesse maintenue en captivité. Zelda, vous avez dit Zelda ? Pas tout à fait, car le surnaturel dans cet univers souvent très sombre pèse sur les personnages plutôt qu'il ne leur vient en aide. Et les rôles habituels de la fantasy sont largement détournés, voire renversés : c'est le guerrier qui doit être secouru, alors que la pauvre prisonnière déploie une puissance qui paraît indomptable et sème la panique dans tout le royaume.

Puisant à la fois dans les archétypes des récits de chevalerie et dans des thèmes beaucoup plus contemporains, comme le spécisme par exemple, Ténébreuse est un récit qui terrifie et captive à la fois. Si le tandem formé par Arzhur et Ilsen fonctionne si bien, c'est qu'il prend sans cesse les lecteurs par surprise et déjoue habilement les poncifs des récits de chevalerie.

Il fallait un dessinateur surdoué pour donner corps et fermes à cette galerie de protagonistes hors du commun : on peut affirmer sans crainte que Vincent Mallié s'en donne à cœur joie, lui qui a déjà démontré avec La quête de l'oiseau du temps qu'il est aussi à l'aise pour dessiner les créatures surnaturelles que les recoins les plus sombres d'un moyen âge imaginaire. Tour à tour violent, magique ou écolo, le monde de Ténébreuse semble être taillé sur mesure pour la palette du dessinateur. À moins que ce ne soit l'inverse et que les multiples talents graphiques du dessinateur n'aient permis à ce scénario de se déployer visuellement avec une luxuriance peu commune. Peu importe, au fond : le résultat est magistral, c'est l'essentiel.

À n'en pas douter, ce premier tome est l'un des albums les plus aboutis de l'armée qui vient de s'achever. A ne rater sous aucun prétexte, pour attendre avec impatience la sortie du deuxième volet de ce diptyque dans la toujours aussi impeccable collection Aire Libre des Editions Dupuis.

