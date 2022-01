Les Lettres Blanches : une correspondance dont vous êtes le héros 

Imaginé à Paris selon un principe éprouvé transatlantique, chaque univers renferme une aventure postale de plusieurs semaines. Librement inspiré de la « Mysterious Package Company », chaque intrigue se déroule sur plusieurs semaines avec un minimum d’un mois, au rythme des découvertes de son lecteur. Devenu personnage central de l’histoire, il y a de quoi devenir le prochain héros d’une série de polars.

Créé par Pierre-Adrien Farrenc et Anne Cariou, inspiré par les escape game et leurs multiples dérivés en livre ou encore en jeux de société, Les Lettres Blanches remontent le temps revenant à la genèse de ces jeux d’énigmes : le jeu par correspondance. Lettres manuscrites, petits objets, au lecteur de faire les liens nécessaires.

À l’image d’un roman-feuilleton, les Lettres Blanches « réenchantent votre boîte aux lettres ». « Les sentiments de curiosité et de surprise éprouvés à la réception d’un pli mystérieux font partie du charme des Postal Mystery Games et contribuent à l’effet immersif » expliquent Pierre-Adrien et Anne, les cofondateurs.

À grand coup d’indices, d’énigmes, de missions et de possibles échanges par mail, chaque décision du lecteur permettra de rendre l’expérience unique, taillée sur mesure pour chaque enquêteur. Adaptable à toutes les bourses, ces aventures épistolaires vont de 35 à 99€ en fonction du temps sur lequel s'étale les envois mais aussi de la composition de ces derniers.

Accueilli en 2019 par l’incubateur Labo de l’édition, la start up est mise en avant pour le soin apporté aux scénarios et intrigues de ses différents univers, mais aussi et surtout pour sa façon de réinventer la lecture à l’air du tout numérique.