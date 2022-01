Alphabetica : nouvel écosystème de valorisation du patrimoine culturel italien

Double actualité en septembre pour l’écrivain Maurice Genevoix. Mardi 28 septembre, un lot de sept lettres inédites et manuscrites de l’auteur de Ceux de 14 étaient adjugées à 1100 € aux enchères à Vendôme. Une dizaine de jours plus tôt, les éditions Plon choisissaient de rééditer un roman de l’ancien secrétaire perpétuel de l’Académie Française, Un jour, non pas dans une édition poche, mais bien dans le cadre de sa rentrée littéraire. Un choix plutôt osé...