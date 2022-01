Une bibliothèque vaticane numérise des trésors du christianisme oriental

En effet, le 13 avril 1923, un prélat français du nom d'Eugenio Tisserant, quitte l'Italie avec son assistant, le prêtre catholique oriental, Cyrille Korolevskij. La raison de son départ : il part à la recherche de livres. Un impressionnant périple d'une année à travers l'Europe centrale et de l'Est, jusqu'au Moyen-Orient, dont il revient avec pas moins de 2700 volumes acquis auprès de librairies ou de collections privées.

De cet incroyable voyage en quête des importants textes du christianisme oriental est née la bibliothèque de l'Institut pontifical oriental, aujourd'hui une école dédiée à l'étude du christianisme d'orient. Un apport qui s'est d'abord enraciné, entre autres, dans les antiques cités d'Antioche et de Constantinople.

Aujourd'hui riche de plus de 200.000 titres, l'institut romain a décidé de rendre accessible une partie de ces collections par la numérisation. Une entreprise qui permettra aux chercheurs du monde entier d'avoir accès à ces livres sans avoir à réaliser un long ou coûteux voyage.

Tisserant, pour sa part, dirigea par la suite la Bibliothèque du Vatican et, en tant que doyen du Collège des cardinaux, puis présida aux messes funéraires du pape Pie XII en 1958 et du pape Jean XXIII en 1963.

Une bibliothèque unique au monde



Si la plupart des titres de l'Institut sont connus des seuls érudits et spécialistes, la rareté et la préciosité de nombres de livres ne sont plus à démontrer. On peut citer par exemple la présence d'une première édition grecque des liturgies de Jean Chrysostome, un des pères de l'église primitive, imprimée à Rome en 1526.

L'ambition de la Bibliothèque vaticane est de couvrir la large gamme de textes rangés sous la dénomination de christianisme oriental. Ce terme fourre-tout englobe les traditions qui se sont développées dans les premiers siècles de l'Église – d'abord à Jérusalem et au Moyen-Orient, avant de se propager à travers la Grèce, la Turquie et l'Europe de l'Est, jusqu'au nord de la Russie, au sud de l'Égypte et de l'Éthiopie, ou encore en Inde.

La plupart des livres que l'institut a collectés par la suite provenaient de pays de l'ex-Union soviétique. La bibliothèque possède ainsi des joyaux inattendus, comme une collection complète des journaux Izvestia et Pravda de la période soviétique, y compris des numéros introuvables en Russie, explique Fabio Tassone, directeur de la bibliothèque au New-York Times.

Un projet mondialisé

Cette initiative de numérisation, portée par l'Institut romain, à été rendue possible grâce au concours d'entreprises américaines et allemandes. Une équipe de huit membres d'une société de Long Island, Seery Systems Group, a réalisé le travail de numérisation des premiers livres, en s'appuyant sur la technologie de numérisation de SMA venu d'Allemagne.

La bibliothèque a donné la priorité aux livres les plus demandés, explique Fabio Tassone. Il s'agit des livres qui traitent de la liturgie orientale et de l'étude des premiers écrivains chrétiens des églises orientales.

Les revues publiées par l'institut, en particulier les numéros qui comprenaient des manuscrits non publiés, leurs traductions et leurs analyses scientifiques, ont également été parmi les premiers à passer sous les scanners. Au total, environ 500 volumes ont été numérisés jusqu'à présent, avec une stratégie pour poursuivre le processus dès que possible.

Le projet était quelque peu inhabituel pour Richard Seery, dirigeant de la société de Long Island, dont les clients sont généralement des gouvernements étatiques et locaux. Les livres numérisés seront gérés via ShelterZoom, une société new-yorkaise dont la technologie blockchain garantira que l'institut conservera la propriété des volumes et le contrôle de leur consommation.

« C'est unique, non seulement au sens technologique, mais aussi dans l'idée de contribuer à un morceau d'histoire aussi merveilleux », a déclaré de son côté Chao Cheng-Shorland, directrice générale de ShelterZoom.

À destination des chrétiens d'Orient



Le père David Nazar, recteur de l'institut, explique que beaucoup de livres proviennent de pays comme la Syrie, le Liban ou l'Irak, où la guerre ou d'autres troubles mettent en danger des collections entières. D'autres viennent de pays où la censure autoritaire était tout aussi menaçante. De nouvelles raisons qui ont motivé ce projet de numérisation.

« Nous avons des étudiants qui viennent de pays du Moyen-Orient et qui étudient ici parce que nos ressources n'ont pas été détruites par la guerre », explique-t-il. Un aspect mis en avant par l'institution vaticane qui a notamment permis de justifier l'intérêt de cette initiative de numérisation auprès des entreprises de la tech partenaires.

Le contexte pandémique a également donné un autre argument en faveur du projet. C'est une ancienne étudiante e l'institut, Lejla Demiri, aujourd'hui présidente du département islam, à l'Université de Tübingen, en Allemagne, qui a notamment salué cette initiative. « Deux années de fermetures et de blocages ont prouvé à quel point il est crucial d'avoir un accès numérique aux sources académiques », explique-t-elle.

L'institut qui continuera à numériser la collection même après le départ de ses partenaires américains et allemands. Un scanner a d'ores et déjà été acheté par la bibliothèque pour la suite.

Crédits : Pontificio istituto orientale