Les engagements de l'édition mondiale pour les objectifs de l'Agenda 2030

17 objectifs de développement durable, couvrant de nombreux champs, dont l'éducation, la lutte contre la pauvreté, les inégalités et la famine, la protection de la vie terrestre et de la vie aquatique ou encore la promotion d'un travail décent, ont été fixés par les Nations Unies. L'année 2030 est en perspective, et l'ONU invite les États et tous les acteurs volontaires à agir pour faire en sorte de les réaliser, ou du moins de s'en rapprocher.

L'Union internationale des éditeurs (UIE, International Publishers Association en version originale) réunit 86 organisations professionnelles de l'édition, représentant des structures de 71 pays, en Afrique, Europe, Asie, en Amérique du Nord et du Sud et en Australie. « Les éditeurs occupent une place unique, et peuvent agir comme moteur du progrès vers l'accomplissement des objectifs de développement durable des Nations Unies avant l'échéance de 2030 », assure l'UIE.

L'organisation internationale assure que ses membres s'engagent, à différents niveaux : en adoptant des pratiques conformes aux objectifs, d'une part, mais aussi en mettant en œuvre des actions répondant à certains d'entre eux. Et, enfin, en publiant des ouvrages informant et incitant les lecteurs à l'action.

Pour susciter l'engagement d'un plus grand nombre d'éditeurs encore, et pour inspirer de nouvelles actions de développement durable, l'UIE a mis en ligne un site répertoriant les initiatives existantes, classées selon les 17 objectifs de l'ONU.

AGENDA 2030 : la France veut protéger la diversité culturelle

On retrouve ainsi le dispositif français PRISME, plateforme nationale de regroupement des colis de livres à destination des libraires de province, de Belgique et du Luxembourg, qui permet de mutualiser et rationaliser les expéditions de livres. Ou encore, en Finlande, une campagne utilisant les personnages de l'autrice Tove Jansson, les Moomins, pour sensibiliser à la protection des mers et océans.

