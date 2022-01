Lecture streaming : Kana rejoint l’aventure Mangas.io, avec des inédits

Shueisha et Futabasha au catalogue

La célèbre maison d’édition rejoindra la plateforme dès le 27 janvier 2022 avec plus d’une quarantaine de titres des éditeurs japonais Shueisha et Futabasha, dont les incontournables Gintama, Assassination Classroom, Bakuman, Kowloon Generic Romance, Corps Solitaires ou encore les très belles nouveautés de cette année 2021 : Mission : Yozakura Family et Undead Unluck !

« Depuis longtemps, nous partageons cette envie de proposer de nouvelles expériences digitales à nos lecteurs, et c’est pour cela que nous voulions faire les choses en grand pour notre arrivée sur Mangas.io, avec à la fois des licences fortes et des titres inédits. Nous avons hâte d’écrire cette nouvelle page du manga numérique en France et de vous faire découvrir tout cela... et bien d’autres surprises » indique Christel Hoolans, Directrice générale des Éditions Kana.

Les Kana Originals

En plus de ses titres japonais, Kana lancera des titres exclusifs et en avant-première numérique, que vous retrouverez sur Mangas.io sous le nom de «Kana Originals».

Dès la fin février, découvrez la série Sweet Konkrete, en prépublication gratuite. Puis viendront Oneira, Talento 7 et enfin Vanupied. Sur l’année 2022, ce seront donc pas moins de 4 titres qui verront le jour et qui seront diffusés gratuitement et seront ensuite disponibles en exclusivité à l’abonnement sur Mangas.io avant d’être publiés en papier.

« Quelle immense fierté d’accueillir Kana sur Mangas.io, c’est le fruit d’un travail incroyable avec leur équipe et d’efforts soutenus pour nous améliorer continuellement. Je me revois encore lire Naruto il y a plusieurs années et me dire qu’il faut s’accrocher à ses rêves. Cette persévérance nous conduit à ce moment qui marque un tournant sans précédent dans l’histoire de Mangas.io et de la lecture numérique en France » partage Romain Régnier, CEO de Mangas.io.