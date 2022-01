Accord Sellerio-Storytel : et Camilleri devient livre audio

La transposition des aventures du commissaire Montalbano en livre audio était le souhait de Camilleri lui-même. Et l’éditeur Antonio Sellerio a contribué à transformer en réalité le rêve de son l’auteur. Il explique ainsi à Ansa : « Nous sommes heureux de commencer à produire nos propres versions audio de certains de nos livres. Nous avons décidé de commencer par les titres de notre auteur le plus représentatif, lus avec beaucoup de talent par Massimo Venturiello, qu’Andrea Camilleri lui-même avait choisi comme voix de Montalbano ».

En effet, à partir du 15 décembre sur Storytel sont disponibles les premiers livres de l’inspecteur Montalbano, une série qui a été adaptée pour la télévision et qui trouve maintenant une nouvelle vie dans la version audio.

Un lecteur d’exception

Le lecteur de ces livres audio a donc été choisi par Camilleri lui-même : il s’agit de Massimo Venturiello — un ancien élève de Camilleri lorsqu’il enseignait la mise en scène à l’Académie d’art dramatique, aujourd’hui acteur, doubleur et metteur en scène.

Voici comment il révèle à La Repubblica la genèse du projet dans les dernières années de la vie de l’auteur : « Nous savons tous qu’il était devenu aveugle, il avait écrit ses derniers livres en les dictant à voix haute. Je crois que le choix des livres audio est né de sa condition et du désir de faire imaginer, à travers les mots, Vigàta et tout le monde du Montalbano, qui était aussi le sien. »

À LIRE: des trésors dans les archives de Camilleri

Le livre audio La rete di protezione a donc été enregistré avant la mort de Camilleri, mais le projet n’a pas vu le jour, d’abord en raison de la mort de l’auteur et ensuite à cause des difficultés de la pandémie.

Écouter la langue de Camilleri

C’est donc Venturiello à lire les huit premiers livres audio qui sont sortis pour les fêtes de Noël, à savoir Il cane di terracotta, Il ladro di merendine, Il giro di boa, La vampa d’agosto, La rete di protezione, Una lama di luce, Un mese con Montalbano, Riccardino. Tout cela se traduit en une moyenne de sept heures d’écoute par roman.

La transposition en livre audio des textes de Camilleri est particulièrement intéressante, car la langue d’invention de l’auteur, aux nombreuses influences siciliennes, est magistralement interprétée par Venturiello.

Voici comment Marco Ferrario, Country Manager de Storytel Italie, rappelle à Ansa l’importance de cet accord commercial avec Sellerio : « La collaboration exclusive avec Sellerio et l’arrivée de Camilleri en audio représentent un grand succès pour Storytel : les romans de l’inspecteur Montalbano sont parmi les contenus les plus attendus par les auditeurs, et “Camilleri” est l’un des mots les plus recherchés dans l’application. Avec ces huit premières aventures, Storytel offre pour la première fois à ses auditeurs les histoires et la langue de Camilleri à travers l’expérience unique de la narration orale, première étape d’un projet qui transposera sous forme audio les œuvres des auteurs les plus appréciés de Sellerio. »

Conquérir de nouveaux lecteurs

L’éditeur Antonio Sellerio revient ensuite sur un point important (toujours pour Ansa) : « De nombreux lecteurs nous demandent de produire des livres audio depuis un certain temps : le monde de l’audio est un monde qui nous passionne beaucoup, nous avons décidé d’y entrer avec Storytel, un partenaire d’un grand professionnalisme et compétence. Nous mettrons tout en œuvre pour essayer de ne pas décevoir ceux qui suivent déjà nos travaux, et dans l’espoir de rencontrer de nouveaux lecteurs ».

En effet il faut rappeler que, comme le souligne La Repubblica, au cours de la dernière année, les livres audio ont enregistré une augmentation de plus de dix pour cent par rapport à 2020 et qu’un total de dix millions d’Italiens ont été fidélisés à ce média.

De plus, la dernière édition du Rapport sur l’état de l’édition en Italie, édité par le Bureau d’études de l’AIE (Associazione Italiana Editori), explique qu’en 2020 le marché des livres audio vendus par abonnement a dépassé les 17 millions d’euros : une hausse de près de 95 % par rapport à 2019.

Un secteur en forte croissance

Comme l’indique toujours LaRepubblica, la plupart de lecteurs de livres audio ont entre 25 et 44 ans et vivent dans le sud de l’Italie.

« Souvent, ce sont des jeunes qui n’achètent pas de livres et qui abordent les romans grâce à l’expérience d’écoute numérique, qui s’est fortement développée pendant la pandémie, qui a changé les habitudes des gens, les rapprochant du monde de la tech », explique au même quotidien Marco Ragaini, publishing teamleader de StoryTel.

Et il précise : « Les livres audio et les livres sont complémentaires : il n’y a pas de guerre, la culture génère toujours de la culture et la tendance positive des livres audio n’influence pas négativement les ventes de livres. En effet, de nombreux auditeurs de livres audio commencent à fréquenter les librairies pour la première fois ».

Crédit photot premiochiara, CC BY SA 2.0