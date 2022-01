Un voyage dans le temps pour découvrir la création de livres au XIXe siècle

L'extraordinaire collection Honresfield, contenant des originaux et des premières éditions de certains des plus célèbres auteurs britanniques, tels Jane Austen, Robert Burns ou encore Sir Walter Scott, sera enfin accessible aux chercheurs. En effet, un appel aux dons organisé par le Friends of the National Libraries, a permis de récolter pas moins de 15 millions £ (près de 18 millions €). De quoi acquérir les plus de 500 manuscrits, éditions originales et lettres autographes de la Bibliothèque Honresfield.