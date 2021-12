Pour la nouvelle année, Amanda Gorman prône résilience et espoir dans un poème

« Puisse ce jour être/Celui de notre rassemblement. » C’est ainsi que s’ouvre, en anglais évidemment, le dernier poème d’Amanda Gorman. A 23 ans, la poétesse américaine continue de capter l’attention du public et mobiliser autour de textes toujours porteurs de messages forts. Ce 29 décembre, elle a publié une nouvelle œuvre, marquant tout à la fois la fin de 2021 et l’ouverture vers 2022.

Cinq strophes, 48 lignes et voici qu’elle aborde la question des luttes sociales, de la guérison, que l’on trouvait déjà dans The Climb We Hill. Elle en a fait une lecture et diffusion intégrale depuis son compte Instagram.

Dans un courriel adressé à l’Associated Press, elle confesse que le chaos et l’instabilité de 2021 l’ont amenée non à souhaiter un retour à la normale, mais plutôt de se battre pour « dépasser la situation ». Son texte se veut une parole apaisante « pour rendre hommage aux difficultés, aux blessures, à l’espoir et à la guérison de 2021, tout en évoquant les potentialités de 2022 ».