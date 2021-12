Fantomas démasqué : splendide criminel de Pierre Souvestre et Marcel Allain

Entre 1911 et 1913, un phénomène révolutionne le monde de l'édition française : écrites à quatre mains par deux jeunes gens venus du journalisme, Marcel Allain et Pierre Souvestre, au rythme d'un nouvel épisode par mois, les aventures de Fantômas s'arrachent à plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires, au fil de 31 romans à faire peur, vendus au prix modique de 65 centimes l'unité. La série des cinq films muets que Louis Feuillade réalise entre 1913 et 1914 décuple le succès de cette première collection populaire.

En quittant les studios pour capter dans les rues de Paris, le combat inégal du policier Juve et du journaliste Fandor contre l'insaisissable et cruel meurtrier, ces chefs-d'œuvre révolutionnent eux aussi la jeune industrie du cinéma. Un demi-siècle plus tard, entre 1964 et 1967, André Hunebelle s'empare à son tour de Fantômas pour une trilogie au succès fracassant, avec Jean Marais, Mylène Demongeot et un second rôle qui va peu à peu éclipser les premiers : Louis de Funès.

Mais alors que Fantômas triomphe à nouveau jusqu'en URSS où plus de 50 millions de Soviétiques vont le plébisciter, l'un de ses deux inventeurs, Marcel Allain, s'indigne que celui qu'il a conçu comme une terrifiante incarnation du Mal soit devenu prétexte à rire, et gagne le procès qu'il intente à la Gaumont, dommages et intérêts à l'appui…

L'actrice Mylène Demongeot, trois admirateurs éclairés (le critique de cinéma Jean-Marc Lalanne, l'historien Loïc Artiaga, le professeur de littérature Matthieu Letourneux, et le journaliste russe Andreï Shary), mais aussi le très vivant fantôme de Marcel Allain, nous font voyager plus d'un siècle durant sur les traces des multiples avatars de Fantômas.

À retrouver sur Arte le vendredi 28 janvier 2022 à 22.30 et sur arte.tv du 21/01 au 26/02