En Italie, personne n'a oublié Zlatan Ibrahimović, surtout pas en librairies

Le livre a été écrit avec Luigi Garlando, plume de La Gazzetta dello Sport, l’équivalent de L’Équipe en Italie, le journal le plus lu par les fans de football dans le Bel Paese. Il est sorti le 2 décembre 2021 aux éditions Cairo (les classements des ventes sont préparés par GfK Italia et sont disponibles à cette adresse).

Le troisième livre, déjà un best-seller

Selon le classement Amazon, consulté le 21 décembre, l’ouvrage est toujours le livre le plus vendu de la plateforme.

Ce n’est pas le premier, mais le troisième livre du footballeur suédois, après Io, Ibra, écrit avec David Lagercrantz (2011, Rizzoli) et Io sono il calcio, avec Mats Olsson (2018, Rizzoli).

Et cette fois le joueur a réussi à dépasser de nombreux auteurs de premier plan parmi les prétendants au titre de livre le plus vendu : Ken Follett, le dessinateur Zerocalcare et Donato Carrisi (important auteur de thrillers en italien, publiés en France par Calmann-Lévy).

Le livre des bilans

Le livre diffère assez nettement des précédents : il ne s’agit pas d’un texte à sa propre gloire, mais plutôt d’un bilan des expériences vécues en quarante ans. La veine d’autocélébration n’est pas entièrement perdue, même si elle est un peu tempérée : « Je suis un dieu, mais un dieu vieillissant », comme rapporte Il Corriere della Sera.

« Zlatan écrit sur ses exploits, mais aussi sur ses faiblesses et ses peurs », explique toujours au Corriere della Sera Luisa Sacchi, directrice du RCS Books Area. Et elle ajoute : « Travailler avec lui a été une expérience humaine et professionnelle jamais banale : il a un sens profond du devoir et un grand respect pour le travail des autres. Il est empathique, créatif, ironique. J’espère que ce livre vous permettra de mieux le connaître ».

En France, l’ouvrage, Adrénaline : tout ce que je n’ai jamais raconté, sera publié ce 26 janvier 2022 chez Flammarion. Ses deux précédents titres, Moi Zlatan Ibrahimovic, sorti en 2013 (grand format chez JC Lattès et petit chez Livre de Poche, trad. Olivier Villepreux) ainsi que Le foot c’est moi (JC Lattès, en 2018, trad. Jean-Baptiste Coursaud) ont cumulé respectivement 86.600 et 2565 ventes.