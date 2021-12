Riposte de la bibliothèque d'Austin contre la censure au Texas 

Devant cette censure exponentielle, la bibliothèque publique d’Austin a publié un communiqué pour soutenir « l’ensemble de la communauté des bibliothèques pour défendre la liberté de parler et la liberté de lire ». Elle affirme s’opposer fermement « à la censure de tout matériel de bibliothèque ».

Sa propre politique de sélection de matériel cherche à développer des collections responsables, afin de « fournir un accès facile aux livres et à l’information pour tous les âges à travers des professionnels responsables, s’engageant dans des programmes et en utilisant une technologie de pointe dans un cadre sécurisant et amical. » À travers ces préoccupations, la bibliothèque s’engage envers l’équité afin que tous les membres de la communauté d’Austin dispose d’un accès équitable aux services et programmes de sa bibliothèque.

« La liberté de lire est un droit qui doit être protégé dans nos écoles et nos bibliothèques publiques, et nous ne devons pas céder aux quelques voix qui veulent parler au nom du grand nombre », a affirmé Roosevelt Weeks, directeur de la bibliothèque publique d’Austin.

Texas : censure croissante en bibliothèques

En octobre 2021, la Texas Library Association (TLA) avait remarqué une « augmentation substantielle de l’activité de censure » dans les bibliothèques de cet État américain. Dans un communiqué, elle avait déclaré :

« La Texas Library Association (TLA) considère que la liberté de lire est un droit de l’homme, protégé par le premier amendement de la Constitution des États-Unis. TLA estime que les individus ont le droit à la libre enquête et le droit tout aussi important de former leurs propres opinions. La liberté de choisir les documents est une garantie nécessaire à la liberté de lire et doit être protégée contre les tentatives irresponsables de censeurs autoproclamés de la restreindre. Par conséquent, TLA s’oppose aux efforts qui restreignent la liberté de lire en interdisant, en supprimant ou sous d’autres formes de restriction de l’accès aux livres ou à d’autres documents. »

Dès lors, fin octobre dernier, Matt Krause, avait été placé à la tête de la commission d’enquête de la Chambre des représentants du Texas. S’est ouverte une enquête sur les collections des bibliothèques scolaires de l’État.

À LIRE : plus de 400 livres retirés des bibliothèques scolaires

Face à celle-ci, le gouverneur texan Greg Abbott, du côté républicain, qui s’opposait alors à la diffusion d’ouvrages apparemment « pornographiques » diffusés dans certains établissements scolaires. En réalité étaient sanctionnés les ouvrages évoquant des thèmes LGBT.

Des mesures restrictives condamnées

En novembre 2021, l’Office pour la liberté intellectuelle (OIF) de l’American Library Association (ALA) a signalé une « augmentation spectaculaire des défis » pour les livres à l’automne 2021. Dans une déclaration commune du conseil d’administration de l’ALA et des conseils d’administration pour tous les huit division de l’ALA, l’organisme a déclaré :

« Ces derniers mois, quelques organisations ont avancé la proposition selon laquelle les voix des marginalisés n’ont pas leur place sur les étagères des bibliothèques. À cette fin, ils ont lancé des campagnes exigeant la censure des livres et des ressources qui reflètent la vie de ceux qui sont gays, queer ou transgenres ou qui racontent les histoires de personnes noires, autochtones ou de couleur… ALA condamne fermement ces actes de censure et d’intimidation. »

Elle a rappelé que son combat était de « défendre les droits constitutionnels de tous les individus de tous âges à utiliser les ressources et les services des bibliothèques. Nous défendons et défendons la liberté de parler, la liberté de publier et la liberté de lire, comme promis par le premier amendement de la Constitution des États-Unis. » Et qu’elle s’oppose fermement « à la censure et à tout effort visant à contraindre à la croyance, à supprimer l’opinion ou à punir ceux dont l’expression n’est pas conforme à ce qui est considéré comme orthodoxe dans l’histoire, la politique ou la croyance. L’échange libre d’idées est essentiel à la préservation d’une société libre et démocratique. »

Des déclarations qui n’ont guère effrayé les partisans de cette censure puisque celle-ci a continué de se déployer.

Par ce présent communiqué, la bibliothèque publique d’Austin affiche son soutien à l’ALA et à la TLA, tenant à rappeler l’importance de la Déclaration des droits des bibliothèques de l’ALA, qui stipule que « les bibliothèques devraient fournir des documents et des informations présentant tous les points de vue sur les problèmes actuels et historiques. Les documents ne doivent pas être interdits ou supprimés en raison d’une désapprobation partisane ou doctrinale. » Avant d’ajouter que « [L] es bibliothèques devraient coopérer avec toutes les personnes et tous les groupes concernés par la résistance à la restriction de la liberté d’expression et du libre accès aux idées. »

Crédit : Dariusz Sankowski/Pixabay