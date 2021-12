Le chantier de sécurisation de Notre-Dame de Paris… en bande-dessinée

« La bande dessinée, c'est graphique, c'est esthétique, ça parle à tout le monde. Cela permet de radiographier le réel comme peu de médiums artistiques en sont capables », a déclaré Jérémie Patrier-Leitus, directeur de la programmation culturelle de l'institution (Le Figaro). Fédérer, et ainsi attirer un large public, afin de « rendre hommage à l'ensemble de celles et ceux qui, pendant plus de deux ans, ont œuvré sans relâche à la sécurisation de la cathédrale », comme annoncé par Jean-Louis Georgelin.

Cette exposition retrace les opérations emblématiques et tous les corps de métiers mobilisés sur le chantier de sécurisation de la cathédrale, qui s'est déroulé d'avril 2019 à septembre 2021. Grâce au talent de Zeina Abirached, Adjim Danngar, Sandrine Martin, Mathieu Sapin et François Schuiten, le moindre passant est invité à découvrir les coulisses de ce chantier qui a réuni le savoir d’artisans de la France entière. « Visites sur le chantier, rencontres, travail documentaire ont permis aux cinq autrices et auteurs, venus d’horizons différents, de vivre une véritable immersion au cœur du chantier et de nourri leur art et leur créativité », annonce la brochure de l’exposition. Ces nombreuses planches, toutes uniques et percutantes, offrent une vision personnelle de la renaissance de Notre-Dame – dont la réouverture avait été annoncée pour 2024.

Adjim Danngar ouvre le bal, avec une exploration en détail d’une « aventure humaine extraordinaire », avec un coup de crayon doux et minutieux, le tout en noir et blanc. Il explore à travers ses planches le cintrage des arcs-boutants et des voûtes de la cathédrale. Il est notamment connu pour son premier roman graphique Mamie Denis, évadée de la maison de retraite (Harmattan BD), en collaboration avec Christophe Edimo.

Sandrine Martin, quant à elle, opte pour une approche plus colorée, avec la création d’une immense fresque pour représenter le chantier dans toute sa complexité. Un travail qu’elle rend plus ludique avec la proposition d’interagir avec son dessin : « Cherche et trouve ! », indique le bas de ces planches. De quoi attirer l’attention des petits, mais aussi des plus grands. Son dernier ouvrage, Chez toi, a été publié aux éditions Casterman.

Sandrine Martin

Les cordistes, magnifique dessin proposé par François Schuiten, donne le vertige. Avec cette vue plongeante sur ces hommes. Connu pour son travail sur la série de bandes dessinées Les Cités Obscures (Casterman) avec Benoît Peeters, l’artiste nous offre ici un instantané saisissant, à travers un point de vue inhabituel, suspendu entre ciel et terre. « La force du romanesque construit la représentation du monument et l’imaginaire qui l’entoure ! », a-t-il déclaré (La Croix).

Mathieu Sapin nous offre « la visite du chantier », sur trois planches, où il dépeint l’expérience unique qu’il a vécu en compagnie des autres dessinateurs. Mais aussi leur « rencontre avec le maître d’œuvre », le tout avec légèreté, humour, et des dessins d’une vive honnêteté.

Zeina Abirached

La dernière artiste, Zeina Abirached, s’est attaquée au démontage de l’échafaudage et à la dépose du grand orgue. Tout droit venu du Liban, offre une vision plus onirique que ses pairs, a elle aussi choisi une approche bichromatique, avec des traits doux et élégants. Chevalière des Arts et des Lettres depuis 2016, on lui doit Le Piano oriental (Casterman), ou encore Le grand livres des petits bruits (Casterman Jeunesse).

Cette exposition est réalisée par l'établissement public chargé de la conservation et de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris en partenariat avec la Cité de la bande dessinée et de l’image. Elle bénéficie du mécénat de compétence et du soutien technique et Logistique de JC Decaux.

Source : Le Journal du Dimanche

Crédit photo : Rebâtir Notre-Dame de Paris / Facebook