Capitale européenne de la culture : la rue de Valois organise un concours

L'obtention du titre de Capitale européenne de la culture par une ville suppose la mise en œuvre d'un programme culturel spécifique et un investissement conséquent : en retour, la Commission européenne peut attribuer un prix à la ville lauréate, pour contribuer à l'effort. Le titre et ses événements assurent généralement une exposition médiatique non négligeable, avec les retombées touristiques que l'on imagine.

Pour déterminer quelle ville française sera Capitale européenne de la culture, le ministère de la Culture organise un concours, pour lequel les dépôts de candidatures sont d'ores et déjà ouverts. Un premier entretien, de présélection, est organisé par la rue de Valois : « Cet entretien consiste, d'une part, en une présentation orale, d'une durée limitée à quarante-cinq minutes, par la ville candidate, de son dossier de candidature et, d'autre part, en un questionnement de la ville candidate par le jury de sélection, également limité à quarante-cinq minutes. »

À l'issue de cette présélection, une liste restreinte des villes candidates sera dévoilée. Au plus tard neuf mois après la présélection, l'épreuve finale survient alors. « Les villes candidates sont entendues par le jury de sélection au cours d'un entretien consistant, d'une part, en une présentation orale, d'une durée limitée à quarante-cinq minutes, par la ville candidate, de son dossier de candidature complété et, d'autre part, en un débat entre la ville candidate et le jury, d'une durée limitée à une heure. »

Au préalable, le jury aura pu procéder à une visite des villes candidates. La ville désignée recevra des « recommandations [...] relatives aux améliorations devant être conduites d'ici 2028 pour le décernement officiel du titre de Capitale européenne de la culture ».

Le jury de sélection se compose de douze membres maximum :

dix membres désignés par le Parlement européen, le Conseil, la Commission européenne et le Comité des régions

un à deux membres désignés par le ministre chargé de la culture, après consultation de la Commission européenne

Le décret faisant état des conditions du concours est accessible à cette adresse.

Photographie : illustration, fdecomite, CC BY 2.0