En attendant mars, une nouvelle bande-annonce pour The Batman

Warner Bros et DC Films semblent vouloir faire un cadeau aux fans du héros masqué quelques jours avant la fin de l'année. Une troisième bande-annonce a été révélée, intitulée The Bat and The Cat (La chauve-souris et le chat).

C'est Matt Reeves qui réalisera cette nouvelle adaptation des aventures de Batman, personnage créé en 1939 par Bob Kane et Bill Finger. La production s'appuie sur un casting solide, avec Robert Pattinson, Paul Dano, Colin Farrell ou encore Zoë Kravitz.

Cette nouvelle bande-annonce confirme l'esthétique sombre du prochain film Batman. Un scénario coécrit par Reeves lui-même, avec Mattson Tomlin. Rendez-vous début mars 2022 dans les salles de cinéma...