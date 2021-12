Pour Noël, visiter la librairie qui a presque inspiré Rowling et Harry Potter (Porto)

À Porto, en 2015, le commerce du livre ne fait plus florès depuis bien des années, et pour Lello & Irmao — Lello et Frère —, l’attractivité d’une façade blanche, en style néogothique périclite. Malgré un fonds de plusieurs dizaines de milliers d’exemplaires, des lancements d’immenses auteurs portugais, et par-dessus tout, l’ambiance magnifiquement boisée, sertie d’un escalier central et d’un splendide vitrail au plafond… eh bien, les livres ne se vendent plus comme avant.

Et puis, émerge ce passé d’enseignante de JK Rowling : entre 1991 et 1993, elle est professeur d’anglais dans un institut de langue. Et comme elle écrit au Café Majestic, autre lieu mythique de la ville, la jonction avec la librairie Lello s’opère, on ne sait trop comment. Devant le succès du roman, tant le bistrot que la librairie surfent sur une vague de popularité : de toute évidence, l’ambiance de l’établissement, le décor, n’ont pu que servir à l’élaboration de Poudlard.

Droit d'entrée et crise passée

À partir de 2015, on s’acquitte d’un droit d’entrée de 5 € pour s’imprégner de l’atmosphère — déductible de ses achats. Alors que la librairie menaçait de fermer ses portes, un engouement planétaire en fait le centre de toutes les attentions. Comme l’indiquait à l’époque Pedro Pinto, présidente du conseil d’administration, les touristes se changeaient alors en clients, voire en lecteurs — tout en régulant le nombre d’entrées, devenues payantes.

Lello était devenue la librairie ayant inspiré Harry Potter, et par là même, accédait à une manne financière permettant de se préserver de la faillite. Régulièrement classée parmi les plus belles librairies du monde, voici qu’elle incarnait aux yeux des Potterheads un chemin de Compostelle.

D’autant que le lien est maintenu avec le petit sorcier aux centaines de millions d’exemplaires écoulés, comptant films, séquels, jeux vidéo et produits dérivés de toutes sortes. En 2019, les propriétaires avaient acheté une de ces fameuses premières éditions de Harry Potter and the Philosopher’s Stone, pour quelque 70.000 €. Elle joue également sur des produits dérivés – on peut acheter le puzzle 3D de la librairie, 68 pièces – ou encore des box sur le format des pop-up avec des livres intégrés, tout cela aux couleurs de Potter...

Et hop, Evanesco !

Mais voilà : en 2020, Rowling brise le coeur des fans. Non seulement, elle en ignorait totalement l’existence, mais surtout cela n’a rien à voir avec l’idée qu’elle se faisait de Poudlard en écrivant.

Aujourd’hui que le mythe est retombé, l’ambiance Potter n’a, elle, pas vraiment démordu, nous assure un libraire. « Nous proposons des sections sur les auteurs portugais, comme Camoes, Pessoa. Actuellement, nous avons une grande exposition sur Saramago », indique-t-il. « Nous avons aussi un petit rayon de bandes dessinées, mais nous ne sommes pas vraiment spécialistes. »

Quant à ce lien rompu, on n’en parle pas trop, pas plus que de cordon dans la maison d’un pendu. Les allusions demeurent, les références sont nombreuses – du Potter à lire dans un grand nombre de langues. Car chacun garde à l’esprit qu’une partie du premier roman fut écrit dans la ville. Et nul ne se résout vraiment à couper les ponts… Et si Rowling ignorait l’existence de la librairie, les propriétaires l’ont cordialement invitée, depuis ses déclarations, à pallier ce manque.

« En visitant la librairie Lello, des millions de lecteurs de JK Rowling ont également découvert l’univers d’Harry Potter et personne n’a pu les priver de cet émerveillement magique », avait assuré la direction dans un communiqué. Et d’ajouter : « Des écrivains ont, de longue date, de tous les genres, langues et nationalités, traversé l’histoire de la librairie », dont Umberto Eco, pour qui les lieux étaient « une œuvre à ciel ouvert ». Avec ou sans le blanc-seing de Rowling, cela reste incontestable...

Elle a dernièrement mis en place une double exposition : la première, baptisée Amuse-bouche, est une installation artistique présentant six ouvrages rares, comme de véritables bijoux, de trois auteurs récompensés par l'Académie Nobel de Littérature. Et trois autres, qui les accompagnent, signés d’écrivains qui ont marqué l’histoire littéraire mondiale.

Et pour les amateurs, c’est Saramago qui est amplement mis à l’honneur, également à l’étage de l’établissement : documents d’archives, pièces d’identité, et bien d’autres, pour commémorer l’un des plus grands auteurs lusophones… Lello & Irmao n'en demeure pas moins l'une des plus anciennes librairies au monde.

crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0