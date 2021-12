D'envoûtantes arabesques dans du papier découpé au laser

Lorsque l’art rencontre l’ingénierie, le résultat peut être époustouflant. Depuis 2017, Julia Ibbini, artiste visuelle et designer, collabore avec Stéphane Noyer, informaticien et maker, sous le pseudonyme Ibbini Studio. Ensemble, ils croisent l’art contemporain et le design, afin de créer des œuvres d'une complexité et d'une précision qui repoussent les limites du papier ou du bois, à travers la création de motifs et d’ornements historiques, dans un contexte moderne.