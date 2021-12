HarperCollins s’excuse pour des "informations inexactes" sur un milliardaire russe

Roman Abramovich avait porté plainte pour diffamation : dans son livre Putin’s People: How the KGB Took Back Russia and then Took on the West, Catherine Belton faisait part d’allégations selon lesquelles le milliardaire avait acheté le club de football de Londres sur instruction du Kremlin. Se lançait alors une imposante affaire judiciaire.

En novembre dernier, la justice britannique tranchait : au total, 9 affirmations dans les 26 passages ont été jugées diffamatoires envers Roman Abramovitch. En effet, il avait été établi par la juge Amanda Tipples qu’une lecture du livre mènerait les lecteurs à conclure qu'Abramovich avait été « sous le contrôle du président Vladimir Poutine » et, obéissant aux demandes du Kremlin, avait laissé sa fortune à disposition du gouvernement.

Ce 22 décembre, HarperCollins a annoncé, par voie de communiqué, avoir « réglé leur différend avec Roman Abramovich sur certains passages de Putin’s People », reconnaissant que le livre contenait « des informations inexactes » : en gage de bonne foi, certaines sections de l’ouvrage ont été modifiées pour une nouvelle édition. Au total, des modifications entraînant la suppression ou l'ajout de plus de 1700 mots ont été approuvées, « pour inclure des commentaires supplémentaires du porte-parole de Mr Abramovich ».

INTERNATIONAL: Boris Johnson, dans le livre d'un ancien collaborateur

L’éditeur et Catherine Belton, l'auteure du livre, se sont excusés : certains passages « n'étaient pas aussi clairs » qu’ils l’auraient souhaité. « Bien que le livre a toujours nié que Mr Abramovich agissait sous la direction de qui que ce soit lorsqu'il a acheté Chelsea, la nouvelle édition comprendra une explication plus détaillée des motivations de Mr Abramovich pour acheter le club. »

Dans le cadre de cet accord, aucun dédommagement ne sera payé par l’éditeur. En revanche, en reconnaissance de son erreur, HarperCollins a accepté de faire un don à une œuvre caritative. Le montant n’a pas été précisé.

HarperCollins a déclaré : « Il n'y a personne de plus qualifié que Catherine Belton pour documenter le fonctionnement de la Russie moderne. Les connaissances, la ténacité et la bravoure de Mme Belton et sept années de recherche ont abouti à un travail très apprécié et acclamé par la critique. »

« Cette dernière année a ressemblé à une guerre d'usure dans laquelle HarperCollins et moi avons été bombardés de tous côtés par des poursuites judiciaires de quatre milliardaires russes et du champion du pétrole du Kremlin Rosneft », a déclaré Belton sur Twitter.

Catherine Belton a également accepté de modifier des sections du livre qui détaillent la relation d'Abramovich avec Boris Berezovsky. Cet ancien oligarque russe était devenu l'un des premiers critiques de Poutine ; il avait finalement été retrouvé mort dans sa maison en Grande-Bretagne, en 2013. Dans son livre, Belton avait laissé planer la possibilité que Berezovsky était propriétaire de Sibneft – la grande compagnie pétrolière liée à Abramovich et Berezovsky depuis sa privatisation au milieu des années 1990.

« Les déclarations dans le livre selon lesquelles Boris Berezovsky avait en fait été propriétaire de Sibneft ont été corrigées pour indiquer clairement que, bien que ce point de vue est largement répandu en Russie, cela a été jugé faux par une Haute Cour du Royaume-Uni à la suite d'un long procès en 2012, qui (comme le livre l'a toujours noté) a trouvé que Berezovsky était un "témoin intrinsèquement peu fiable" », a précisé l’éditeur. Ainsi, les passages qui mentionnent la création ou la vente de Sibneft ont eux aussi connu des modifications, selon les conditions de l’accord entre les deux parties.

Un porte-parole d'Abramovich a déclaré qu'il était « satisfait » de la suppression de « plusieurs fausses allégations ». Et d’ajouter : « Ces déclarations manquaient de preuves et étaient en effet fausses. Cela fait suite à la décision de la Haute Cour d'Angleterre selon laquelle le livre comportait effectivement plusieurs allégations diffamatoires à l'encontre de Mr Abramovich ». L’objectif premier de ce passage devant la justice était, après tout, de réfuter les fausses allégations à l’encontre du milliardaire – en particulier concernant ses motivations derrière l’achat du Chelsea Football Club.

« Contrairement aux événements relatés dans le livre, l'ambition de Mr Abramovich avec le Chelsea Football Club a toujours été claire et transparente : créer des équipes de classe mondiale sur le terrain et s'assurer que le club joue un rôle positif dans toutes ses communautés. »

via The Moscow Times, The Bookseller

Credit photo : Marina Lystseva, GFDL 1.2