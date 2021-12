Le groupe Bloomsbury s'offre l'éditeur académique ABC-CLIO

Groupe fondé en 1986, Bloomsbury dispose d'un catalogue littéraire qui force le respect, avec des auteurs et autrices lauréats de Prix Nobel, Prix Pulitzer et autres Prix Booker, mais aussi une certaine saga mettant en scène un petit sorcier... Bien établi au Royaume-Uni, Bloomsbury a ouvert des bureaux à New York, Sydney ou encore New Delhi.

Le groupe étend désormais ses activités en Amérique du Nord, avec l'acquisition de l'éditeur académique ABC-CLIO, fondé en 1955 et basé en Californie. La société, dont les clients sont les écoles et bibliothèques universitaires ou publiques, publie des ouvrages de référence, de la non-fiction et divers contenus pédagogiques ou liés à la recherche.

Avec 23.000 titres dans son catalogue, ABC-CLIO permet à Bloomsbury d'investir un peu plus le champ académique aux États-Unis, mais aussi de lui ouvrir le marché des établissements scolaires américains, tout en améliorant ses capacités en matière de ressources et de diffusion numériques.

Le montant de l'acquisition, selon Publishers Lunch, est de 22,9 millions $.

Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0